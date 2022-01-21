Новая жизнь старым стенам: в Екатеринбурге открылось арт-пространство под названием «Кирпичи». Фото

Фото: Алексей Кунилов

В центре Екатеринбурга открылось арт-пространство под названием «Кирпичи». Новая площадка создана для решения мультикультурных задач, здесь планируется проводить художественные выставки, мастер-классы лектории и даже показы дизайнерской одежды.

Арт-пространство расположено по адресу улица Добролюбова, 2 – в старинном здании конца XIX века, которое входит в единый комплекс особняка Поклевских–Козелл.

— Идея этого пространства появилась примерно год назад, когда я искала выставочную площадку для своего проекта, – рассказывает директор «Кирпичей» Марина Соколова. – Мне понравилось помещение на Добролюбова, 2, но ему нужен был полноценный ремонт.

Реализация проекта осуществлялась в сжатые сроки, со 2 января, чтобы успеть в срок, работа и вовсе велась почти в круглосуточном режиме, но всё получилось.

Почему «Кирпичи», спросите вы. Дело в том, что здание построено из лучшего по тем временам кирпича, изготовленного на заводе Ивана Густомесова. Дизайнеры, готовившие эту площадку, решили кирпичи не скрывать, а напротив, сделать на них главный акцент.

Более того, торжественная часть открытия арт-пространства завершилась небольшим аукционом, на котором был представлен всего один лот – кирпич 1875 года. Стартовую цену установили в 1 000 рублей, в ходе торгов лот поднялся в цене, и был продан за 13 000 рублей. Организаторы отметили, что средства пойдут на обустройство и развитие арт-пространства.

Первым выставочным проектом в «Кирпичах» стала экспозиция «Ступени», объединяющая творчество современных уральских и зарубежных художников. Авторы работали в разных техниках и сюжетах, но самое важное – они являются представителями разных поколений и этнической принадлежности. Поэтому наряду с именитыми мастерами своё творчество на этой площадке презентовали и начинающие художники. В этом, кстати, одна из главных задач «Кирпичей».

– Екатеринбург действительно нуждается в подобных свободных и функциональных пространствах. Здесь возможны коллаборации стилей, жанров, возможны эксперименты. Пусть это будет место силы для всех творческих людей города и области, – отметил на открытии начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

В будущем в «Кирпичах» планируется не только проводить выставки, мини-спектакли, перформансы, но и организовывать показы дизайнерской одежды. Так, в рамках экспозиции «Ступени» один зал отдан под коллекцию известного грузинского дизайнера Джорджа Шагашвили.

Джордж Шагашвили. Фото: Алексей Кунилов

Графика Джорджа Шагашвили. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Кроме того, в новом арт-пространстве сейчас можно увидеть работы художника Елены Улановой-Трофимовой, художника-графика Наташи ЕрмолаеVой, живописца, дизайнера одежды Татьяны Копыловой. В дальнейшем эти авторы собираются представить в «Кирпичах» и персональные выставки.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов