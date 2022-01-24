«Главный проспект». Трансформация 5:0

Фрагмент работы Владислава Коваля из серии «Квадромбы. Ноосфера». Фото: предоставлено галереей «Главный проспект»

Международный центр искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) открыл сезон пятью новыми выставками. На этот раз акцент сделан на многообразие жанров: помимо живописи и графики посетители галереи могут увидеть скульптуру, инсталляции и видео-арт.

Первая экспозиция – «Квадромбы. Ноосфера» – это совместный проект «Главного проспекта» и Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Заслуженный художник России Владислав Коваль предложил на суд зрителей новое направление в современном искусстве, где картинам не нужны рамы, они словно парят в воздухе, создавая глубину целого.

– Квадромб – это синтез квадрата и ромба. Такой формат раздвигает границы картины, усиливает связи конкретного и общего и вовлекает зрителя в происходящее на полотне, – пояснил на открытии выставки сам художник.

Одна из самых любопытных работ в необычном жанре – «Чесменское сражение». Она создана в 2020-м к юбилею исторической даты – 250-летию морской битвы между русским и турецким флотами. Этот квадромб ещё и трансформер, состоящий из четырёх полотен. И впервые автор смог презентовать проект «в полный рост», поскольку только выставочный центр столицы Урала обладал необходимыми площадями.

В соседнем зале расположены произведения британского стрит-арта художника Джеймса Кокрана, известного под псевдонимом Джимми Си. Именно он в декабре 2021 года подарил Екатеринбургу портрет «Ливерпульской четвёрки» рядом с памятником The Beatles. Автор предпочитает творить в стиле «капельного рисунка» – аэрозольной точечной живописи, развивая тему городского пейзажа.

«Мужской портрет. Набросок». Автор: Джимми Си. Фото: Салеф

Не обошлось в новом сезоне и без меццо-тинто – столь любимой графической техники на Урале. В «Главном проспекте» представили гравюры мастера из Японии Кацунори Хаманиси. В технике меццо-тинто изображение создаётся не линиями и штрихами, как в офорте, а плавными тональными переходами, по-другому это искусство называют ещё «чёрной манерой». Японский художник сконцентрировался на традиционных атрибутах культуры своей страны: рисовых колосьях, кимоно и саде камней.

Станковую скульптуру презентовал монументалист из Перми Алексей Залазаев. Его действительно оригинальные работы выполнены по сверхточной технологии высокотемпературного вакуумного литья никелевых сплавов (температура плавления достигает 1850 ºС).

«Бионическая конструкция с двумя производными». Автор: Алексей Залазаев. Фото: Салеф

Финальным аккордом «трансформации» выставочного центра «Главный проспект» стала экспозиция под названием «Фрагменты близости» агентства ARTAURA. Авторы – выпускники разных институтов современного искусства (от Британской высшей школы дизайна до Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова). Молодые художники размышляют на тему близости через живопись, скульптуру, инсталляцию и видео-арт.