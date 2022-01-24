«Главный проспект». Трансформация 5:0

Международный центр искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) открыл сезон пятью новыми выставками. На этот раз акцент сделан на многообразие жанров: помимо живописи и графики посетители галереи могут увидеть скульптуру, инсталляции и видео-арт.
Первая экспозиция – «Квадромбы. Ноосфера» – это совместный проект «Главного проспекта» и Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Заслуженный художник России Владислав Коваль предложил на суд зрителей новое направление в современном искусстве, где картинам не нужны рамы, они словно парят в воздухе, создавая глубину целого.
– Квадромб – это синтез квадрата и ромба. Такой формат раздвигает границы картины, усиливает связи конкретного и общего и вовлекает зрителя в происходящее на полотне, – пояснил на открытии выставки сам художник.
Одна из самых любопытных работ в необычном жанре – «Чесменское сражение». Она создана в 2020-м к юбилею исторической даты – 250-летию морской битвы между русским и турецким флотами. Этот квадромб ещё и трансформер, состоящий из четырёх полотен. И впервые автор смог презентовать проект «в полный рост», поскольку только выставочный центр столицы Урала обладал необходимыми площадями.
В соседнем зале расположены произведения британского стрит-арта художника Джеймса Кокрана, известного под псевдонимом Джимми Си. Именно он в декабре 2021 года подарил Екатеринбургу портрет «Ливерпульской четвёрки» рядом с памятником The Beatles. Автор предпочитает творить в стиле «капельного рисунка» – аэрозольной точечной живописи, развивая тему городского пейзажа.
Не обошлось в новом сезоне и без меццо-тинто – столь любимой графической техники на Урале. В «Главном проспекте» представили гравюры мастера из Японии Кацунори Хаманиси. В технике меццо-тинто изображение создаётся не линиями и штрихами, как в офорте, а плавными тональными переходами, по-другому это искусство называют ещё «чёрной манерой». Японский художник сконцентрировался на традиционных атрибутах культуры своей страны: рисовых колосьях, кимоно и саде камней.
Станковую скульптуру презентовал монументалист из Перми Алексей Залазаев. Его действительно оригинальные работы выполнены по сверхточной технологии высокотемпературного вакуумного литья никелевых сплавов (температура плавления достигает 1850 ºС).
Финальным аккордом «трансформации» выставочного центра «Главный проспект» стала экспозиция под названием «Фрагменты близости» агентства ARTAURA. Авторы – выпускники разных институтов современного искусства (от Британской высшей школы дизайна до Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова). Молодые художники размышляют на тему близости через живопись, скульптуру, инсталляцию и видео-арт.
- Опубликовано в №12 от 25.01.2022