В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после порчи картины ученицы Малевича

Так картина Анны Лепорской выглядела 5 ноября 2021 г. на открытии выставки. Позднее вандалы пририсовали фигурам на втором плане глаза. Фото: Александр Мехоношин, со страницы "Ельцин Центра" во "ВКонтакте"

Картина "Три фигуры" ученицы Малевича Анны Лепорской стала фигурантом уголовного дела. Полиция Екатеринбурга расследует обстоятельства её порчи в "Ельцин Центре".

Подозреваемый в совершении акта вандализма уже задержан и опрошен представителем МВД. Его личность пока не раскрывается. "В ходе следственных действий он ведёт себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — рассказал "Областной газете" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Добавим, что уголовное дело возбуждено и расследуется по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). Представители МВД анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося.

Напомним, что "Три фигуры" из собрания Третьяковской галереи были выставлены в "Ельцин Центре" 5 ноября. Неизвестный пририсовал ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур. Изменения на полотне заметили посетители вечером 7 декабря. Картина была досрочно снята с выставки и отправлена в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ и потребовало возбуждения уголовного дела.

В "Ельцин Центре" пояснили, что не комментировали ситуацию сразу после инцидента, так как шло внутреннее расследование, а также взаимодействие с правоохранительными органами и подтверждение страхового случая. А также заявили, что сотрудники выставочной площадки не причастны к акту вандализма. В "Ельцин Центре" пересмотрели протоколы безопасности и установили защитные экраны над всеми картинами выставки в Арт-галерее.