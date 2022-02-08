Раскрыта личность испортившего картину ученицы Малевича в Екатеринбурге

Так картина Анны Лепорской выглядела 5 ноября 2021 года на открытии выставки. Позднее вандал пририсовал фигурам на втором плане глаза. Фото: Александр Мехоношин, со страницы Ельцин Центра во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге в ходе расследования установили личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сделал 60-летний охранник Ельцин Центра.

Известно, что он вышел на работу первый день. А после совершения акта вандализма не отвечал на телефонные звонки.

"Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра. Картина реставрируется, ущерб по оценкам эксперта устраним без последствий для произведения искусства. Ельцин Центр воздерживался от комментирования этой ситуации по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами", — рассказала "Областной газете" пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина.

Напомним, что 7 декабря 2021 года в ходе выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее Ельцин Центра пострадала картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи. Повреждения были нанесены шариковой ручкой. Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором и отправлена в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ и потребовало возбуждения уголовного дела.

Полиция Екатеринбурга расследует обстоятельства порчи картины. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). Подозреваемый в совершении акта вандализма был задержан и опрошен представителем МВД. "В ходе следственных действий он ведёт себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — рассказал ранее "Областной газете" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.