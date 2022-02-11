Продать нельзя, раздать. В Екатеринбурге представили часть коллекции опальной конфедерации союзов худоджников

Открывают выставку картины Иевы Илтнере «Скоро зима» (слева) и Франчески Кирке «Женщина-змея» (справа). Фото: Иннокентий Лаврёнов

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывает новый выставочный сезон масштабной экспозицией произведений, которые переданы в дар Министерством культуры РФ. У коллекции очень любопытная судьба – раньше она принадлежала организации, которая незаконно вывезла часть картин на торги за границу и продала за 2 млн фунтов стерлингов.

Эта история началась ещё в 1992 году, когда была создана Международная конфедерация Союзов художников (МКСХ). Организация включала в себя Союзы художников всех 12 стран СНГ, а также Московский и Санкт-Петербургский союзы художников.

В 2014 году МКСХ незаконно вывезла на торги в лондонском аукционном доме Sotheby’s 26 работ российских художников и продала 11 из них, заработав 2 млн фунтов стерлингов. После этого на главу конфедерации Масута Фаткулина было заведено уголовное дело, и в 2017 году МКСХ расформировали.

Коллекция конфедерации огромна – 53 тысячи предметов. Сейчас собрание объявлено государственной собственностью и подлежит распределению среди музеев России.

В частности, Екатеринбургскому музею ИЗО 200 произведений из этого фонда были переданы в 2021 году, что удачно совпало с юбилеем учреждения – в прошлом году музей отметил 85-летие.

На выставке из полученного собрания представлены 142 экспоната, которые принадлежат авторству 35 художников – отсюда и название выставки «Тридцать пять». Они творили в средне- и позднесоветский период, при этом оставаясь в рамках официальных художественных установок.

– С этим материалом было очень интересно работать, – делится куратор Ирина Кудрявцева. – Выставка новых поступлений – жанр специфический, ведь художники очень непохожи и нет какого-то объединяющего мотива, проблематики. Тем не менее можно проследить атмосферу эпохи: на выставке преимущественно произведения конца 60-х – начала 90-х годов прошлого столетия. И я думаю, их можно объединить термином «умеренный модернизм».

Среди авторов, работы которых ранее не экспонировались в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, – московские художники-графики Борис Бельский и Юрий Перевезенцев, украинские художники Владимир и Татьяна Бахтовы, художник-концептуалист, член группы «Коллективные действия» и активный участник неофициальной художественной жизни столицы Игорь Макаревич, уроженец Грузии график-иллюстратор Вячеслав Бегиджанов.

Борис Бельский «Маленький принц» Фото: Иннокентий Лаврёнов

Также на выставке можно будет увидеть работы известных уральских художников – начиная с признанного мастера графики Виталия Воловича, представителя нижнетагильской школы Владимира Наседкина, и заканчивая педагогом пейзажистом Николаем Чесноковым.

– Эта выставка напоминает детскую игрушку – калейдоскоп, когда её поворачиваешь, перед глазами появляется новая картинка, совершенно уникальная, отмечает куратор Зоя Таюрова. - Здесь представлены авторы, которые не примыкали ни к одному из крайних полюсов советского искусства – ни к соцреалистическому официозу, ни к протестному андеграунду. Их можно назвать «латентными нонконформистами».

И действительно, работы, которые можно увидеть в музейных залах, отличаются от общепринятых представлений о советском искусстве. Здесь практически нет сюжетов, прославляющих человека труда, зато много саморефлексии и обращения к внутренним состояниям.

Широка и жанровая палитра представленной коллекции – это и классический масляный пейзаж, портреты, натюрморты и абстракции, выполненные преимущественно в техниках офорта, графики и акварели.

– Для нас большая честь приютить в нашем собрании как широко известных авторов, практически классиков, так и самобытных, пусть и не столь популярных, – говорит Ирина Кудрявцева. – Все они показывают тенденции развития искусства, преимущественно графики.

Открывает экспозицию масштабное полотно Иевы Илтнере – латышской художницы, которая никогда не придумывает сюжеты своих картин заранее. Огрехи в распределении масла, потёки краски – всё это гармонирует с темой материнства и говорит о важности искусства в жизни художницы. Картина задаёт тон всей выставке – будет очень много личного, даже интимного, как, например, работы с видами мастерских.

Напротив расположилась картина Николая Чеснокова «На малой земле. Урал Приполярный» из его знаменитого полярного цикла. Интересна история этой картины. Написанная в 1974 году работа часто выставлялась на персональных выставках художника, ездила в Москву, а потом так и осталась в Художественном фонде СССР. И вот, спустя много лет, вернулась на Урал.

Николай Чесноков «На малой земле. Урал приполярный» Фото: Иннокентий Лаврёнов

Дальше можно увидеть нетипичную книжную иллюстрацию Вячеслава Бегиджанова по мотивам книги «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Абстрактные впечатления от монументального труда колумбийского писателя не предназначались для публикации рядом с книжным текстом – этим и уникальна серия работ.

Кроме того, новым автором для ЕМИИ стал Борис Бельский, использующий очень любопытный и экспрессивный язык в своей шелкографии. Художника привлекает тематика мистики, путешествий, рыцарства и морских кораблей, что отражается в его абстрактных работах.

– Всего в юбилейный год мы приняли в дар или приобрели 1 390 предметов. Это гигантская цифра для нашего музея, – рассказывает директор музея Никита Корытин. – И значительная часть коллекции – это как раз предметы Международной конфедерации Союзов художников. Важно, что после расформирования этой организации её коллекцию, включающую несколько десятков тысяч предметов, имеют возможность получить в дар музеи нашей страны, скажем так, припасть к этому живительному источнику.

По словам директора, в будущем музей ждёт ещё немало выставок с произведениями из коллекции МКСХ и даже изменение постоянной экспозиции.

Выставка «Тридцать пять. Новые поступления из Министерства культуры Российской Федерации» будет представлена в залах Екатеринбургского музея ИЗО (ул. Воеводина, 5) до 27 марта 2022 года.