Инцидент с картиной не повлиял на выставочные планы Ельцин Центра

В ближайшее время ожидаются совместные проекты с Центром фотографии имени братьев Люмьер. Фото: Александр Зайцев

Директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских заявил, что инцидент с картиной Анны Лепорской не повлиял на планы выставок. Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции.

"Все те планы, которые у нас есть на текущий год и были ещё задуманы в прошлом году, — они те же, какие и были. То есть ни один из тех партнёров, с которым мы договаривались, нам не отказал в выдаче произведения искусства", — сказал он, уточнив, что в ближайшее время ожидаются совместные проекты с Центром фотографии имени братьев Люмьер (Москва).

Шипиловских также рассказал о резонансном инциденте с картиной "Три фигуры". По его словам, в Ельцин Центре можно найти детские рисунки, но не в Арт-галерее. В данном выставочном пространстве появляются лишь привозные, громкие экспозиции. При этом к каждой работе есть этикетка, на которой указаны годы создания, автор, аннотация.

Он не исключил, что охранник, пририсовавший глаза фигурам, не обратил внимания на информацию. Однако "прикрываться детьми взрослому мужчине очень странно", считает Илья Шипиловских. Выступающий добавил, что извинений от охранника не поступало.

Напомним, 7 декабря 2021 года в ходе выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее Ельцин Центра пострадала картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи. Повреждения были нанесены шариковой ручкой. Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором и отправлена в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 млн рублей.

Полиция Екатеринбурга расследует обстоятельства порчи картины. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). Подозреваемый в совершении акта вандализма был задержан и опрошен представителями МВД.