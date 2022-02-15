Евгений Куйвашев считает, что не нужно строго наказывать охранника, испортившего картину в Ельцин Центре

Так картина выглядела во время открытия выставки. Фото: Александр Мехоношин, со страницы Ельцин Центра во "ВКонтакте"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что не нужно строго наказывать 60-летнего охранника Ельцин Центра, пририсовавшего глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры". Своим мнением он поделился в Instagram.

"Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки, —написал на своей странице Евгений Куйвашев. — На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами".

Глава региона подчеркнул, что охранник не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Он выразил надежду, что следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к Александру Васильеву снисхождение.

"Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребёнок. Когда-то он нас защищал и можно позволить ему немного оплошать", — отметил губернатор Свердловской области.

Напомним, что картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи пострадала 7 декабря 2021 года в ходе выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее Ельцин Центра. Повреждения нанесли шариковой ручкой. Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором и отправлена в Москву. Там оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ и потребовало возбуждения уголовного дела. Его возбудили по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). А 8 февраля "Областная газета" писала о том, что раскрыта личность испортившего картину ученицы Малевича.