Митрополит Евгений прокомментировал ситуацию с охранником, испортившим картину в "Ельцин Центре"

Митрополит Евгений назвал позицию Евгения Куйвашева относительно 60-летнего охранника "Ельцин Центра" — ветерана двух войн — истинно-христианской. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поддержал просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не наказывать строго охранника "Ельцин Центра", который испортил картину Анны Лепорской "Три фигуры". Владыка считает, что в ситуации виноваты "ненадёжные партнёры".

Митрополит Евгений назвал позицию Евгения Куйвашева относительно 60-летнего охранника "Ельцин Центра" — ветерана двух войн — истинно-христианской.

"Понятно, что возмещение ущерба возьмёт на себя не охранник, а страховая компания. Страховщикам в свою очередь в следующий раз стоит подумать, работать ли с ненадежным партнёром, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи. Ведь могли пострадать и другие полотна, в том числе настоящий Малевич!", — написал в своём Telegram-канале владыка.

При этом митрополит Евгений отметил, что подобные казусы негативно сказываются на репутации Екатеринбурга, который становится "центром странных скандалов". По его мнению, сегодня любое происшествие в мире современного искусства может расцениваться как пиар.

"Вред русской культуре, наносимый "недогалеристами", более думающими о политике, нежели об истинных ценностях, страховщики не возместят", — добавил владыка.

Напомним, что картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи пострадала 7 декабря 2021 года на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее "Ельцин Центра". Повреждения нанесли шариковой ручкой. Работу уже на следующий день осмотрел реставратор, и ее отправили в Москву. Там ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ, потребовав возбуждения уголовного дела. Его возбудили по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). А 8 февраля "Областная газета" писала о том, что раскрыта личность испортившего картину ученицы Малевича.