Картину "Три фигуры", испорченную охранником "Ельцин Центра", восстановили

Картину реставрировали в Москве. Фото: Александр Мехоношин, со страницы "Ельцин Центра" во "ВКонтакте"

Исполнительный директор "Ельцин Центра" Александр Дроздов заявил, что реставрация картины Анны Лепорской "Три фигуры" завершена. Ущерб, нанесённый охранником, который нарисовал шариковой ручкой глаза на холсте, составил 250 тысяч рублей.

Александр Дроздов пояснил, что 60-летний охранник, испортивший картину, дежурил в галерее впервые. В той части зала, где висела работа Анны Лепорской, не было никого, поэтому никто сразу не среагировал. В день своей смены в галерее мужчина ушёл домой раньше времени, сославшись на недомогание. Порчу обнаружили позднее подростки.

"Реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Хотя, как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был повреждён лаковый слой — к счастью, дилетант работал", – передаёт слова Александра Дроздова Telegram-канал "Ельцин Центра".

Картину реставрировали в Москве.

Исполнительный директор "Ельцин Центра" также рассказал, что на днях площадку посещала комиссия Минкультуры РФ, которая озвучила несколько замечаний и предложений по учёту и хранению музейных ценностей. По словам Александра Дроздова, в Арт-галерее приняты все необходимые меры по организации безопасности, однако всегда стоит учитывать человеческий фактор.

Напомним, что картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи пострадала 7 декабря 2021 года на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее "Ельцин Центра". Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ, потребовав возбуждения уголовного дела. Его возбудили по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). А 8 февраля "Областная газета" писала о том, что раскрыта личность испортившего картину ученицы Малевича.

15 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram высказал мнение, что охранника, который прошёл две войны и получил контузию, не стоит наказывать слишком жестоко. Такой же точки зрения придерживается митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.