В Екатеринбурге появился стрит-арт, посвящённый инциденту с пририсованными глазками на картине

Изображение появилось около "Ельцин Центра". Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге рядом с "Ельцин Центром" появился новый уличный рисунок. Он создан по мотивам недавнего инцидента с охранником и пририсованными глазками на картине ученицы Малевича.

Работа появилась поверх надписи We Will ROC You, которая была сделана в поддержку олимпийцев. Автор нового рисунка неизвестен.

Напомним, что картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи пострадала 7 декабря 2021 года на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее "Ельцин Центра". Известно, что картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей. К истории подключилось Минкультуры РФ, потребовав возбуждения уголовного дела. Его возбудили по части первой статьи 214 УК РФ (вандализм, совершённый в общественном месте). А 8 февраля "Областная газета" писала о том, что раскрыта личность испортившего картину ученицы Малевича.

15 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram высказал мнение, что охранника, который прошёл две войны и получил контузию, не стоит наказывать слишком жестоко. Такой же точки зрения придерживается митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. На прошлой неделе стало известно, что картину восстановили.