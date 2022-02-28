Портретное сходство: в Екатеринбурге сошлись лучшие авторы русского портрета XIX-XX веков

"Портрет княгини Зинаиды Юсуповой", Валентин Серов. Фото: Павел Ворожцов

В минувшую субботу (26 февраля) в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка, посвящённая русскому портрету XIX-XX веков. Это второй масштабный проект Екатеринбургского музея ИЗО совместно с Государственным Эрмитажем. Новая экспозиция включает в себя работы почти трёх десятков русских живописцев, среди которых Борис КУСТОДИЕВ, Василий ТРОПИНИН, Карл БРЮЛЛОВ, Василий ПЕРОВи другие.

Всего на новой экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» (Вайнера, 11) представлены 57 портретов. Посетители могут проследить эволюцию русского портретного жанра в течение столетия – начиная от художников-романтиков в XIX веке, через крайне реалистичный метод в середине века и до робких авангардных экспериментов на рубеже XIX-XX веков.

Как рассказал «ОГ» куратор выставки, сотрудник Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко, картины из собрания музея проходили жёсткий отбор, и выставка формировалась не только по историческому принципу, но и по художественным особенностям.

– Есть три причины посетить выставку, – говорит Юрий. – Первая: вы увидите самых известных русских портретистов (кроме, разве что, Ильи Репина). Вторая: на этом сравнительно небольшом пространстве мы можем увидеть эволюцию развития портрета. В этом и была кураторская задумка – показать движение жанра на протяжении ста лет. И наконец третья: 11 картин из представленного в Екатеринбурге собрания находятся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, а вот остальные 46 работ хранятся в фондах, поэтому увидеть их в обычное время практически невозможно.

Например, самая большая картина на выставке в центре «Эрмитаж-Урал» – портрет Николая Александровича, сына императора Александра II. Изначально полотно кисти Сергея Зарянко находилось в Романовской галерее в Зимнем дворце. Поскольку при советской власти портрету не нашлось места в художественном пространстве страны (по понятным причинам), он более сотни лет провёл в свёрнутом виде на валу. И развернули его только весной 2021 года.

Портрет Николая Александровича, сына императора Александра II. Фото: Павел Ворожцов

Выставочное пространство организовано кураторами по хронологическому принципу. Поэтому у посетителя есть чёткое понимание, какой период развития портрета перед ним. К примеру, зрителю будет очень удобно сравнить романтические портреты Варнека с Кипренским, чтобы понять, почему первого называли главным портретистом XIX века после второго.

Одно из центральных мест в экспозиции занимают портреты членов императорской фамилии. Так, издалека привлекающий внимание «Портрет императрицы Марии Фёдоровны в русском платье» Ивана Крамского уже приезжал в Екатеринбург в 2017 году на «Выставку одного шедевра». Именно после той экспозиции у кураторов из Эрмитажа появилась идея привезти в Екатеринбург как можно больше картин русской школы портрета.

Фото: Павел Ворожцов

Кроме царственных особ, значительную часть выставки составляют портреты офицеров-участников Отечественной войны 1812 года (вроде «Портрета офицера лейб-гвардии Гусарского полка П.С. Масюкова» Владимира Боровиковского), государственных деятелей, церковных иерархов и среднего сословия («Портрет купца А.Г. Елисеева», предположительно приписываемый кисти Бориса Кустодиева).

Несомненно, нужно обратить внимание на портрет княгини Зинаиды Юсуповой, написанный Валентином Серовым. Это полотно является этюдом к другому известному портрету княгини кисти Серова – так называемой «Даме с собачкой». И уже на этом этюде у княгини такие пронзительные голубые глаза, что решительно непонятно, как специалисты долгое время не могли установить авторство.

Весьма необычно в ракурсе выставки смотрится работа Бориса Кустодиева «Высочайший парад лейб-гвардии Финляндского полка». На первый взгляд, это групповой портрет солдат гвардии и императора Николая II с цесаревичем Алексеем. Но стоит присмотреться внимательнее, как замечаешь некую гротескность в изображении лиц офицеров и министров, даже карикатурность. При этом кураторами было выдвинуто предположение, что изначально насмешка была более выраженна (несмотря на то, что картина рисовалась по заказу Финляндского полка), из-за чего художнику пришлось буквально замазать первый слой и нарисовать поверх него новую картину.

– Для нескольких вещей эта выставка является премьерой, – добавил Юрий Гудыменко. – Например, впервые показываются «Портрет купца Т.С. Морозова» Валентина Серова и «Портрет А.Г. Елисеева» Бориса Кустодиева.

Многие картины пережили долгую и серьёзную реставрацию, в результате чего зачастую открывались новые детали. Так, «Портрет Н.А.Охотникова» Карла Брюллова готовили специально к этой выставке. Это довольно известное произведение, но последний раз художники восстанавливали его в 1950-е годы. В результате нынешней реставрации обнаружилась недостающая буква подписи, которая позволила определить место написания картины как «Наполи», а значит, картина была написана Брюлловым незадолго до того, как он отправился в Помпеи писать свою картину «Последний день Помпей».

«Портрет Н. А. Охотникова», Карл Брюллов. Фото: Павел Ворожцов

– Я не могу назвать современных портретистов такого же уровня, – досадует Юрий Гудыменко. – Советский портрет закончился в 70-е годы, а дальше всё пошло по какому-то странному сценарию. Поэтому я всё жду не дождусь, когда портретный жанр снова воспрянет, когда творцы будут не просто повторять технику великих мастеров, а работать с образом.

Выставка продлится до 17 июля.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов