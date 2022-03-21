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21 марта 2022, 13:53

Объявлена дата проведения акции "Ночь музеев — 2022" на Среднем Урале

акция "Ночь музеев"

В 2021 году "Ночь музеев" посетили 337 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область готовится к очередной "Ночи музеев". В этом году акция пройдёт 21 мая в двух форматах — онлайн и офлайн.

Темой "Ночи музеев — 2022" станет Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Гостей мероприятия ждёт основная и детская программы, говорится на сайте "Культура-Урала.РФ".

Идея акции впервые была реализована в Берлине, где в 1997 году состоялась "Долгая ночь музеев". После инициативу подхватили другие страны. В 2009 году "Ночь музеев" впервые состоялась в Екатеринбурге, а в 2012 году к акции присоединился весь регион.

Напомним, в 2021 году "Ночь музеев" посетили 337 тысяч свердловчан. "Областная газета" показывала самые яркие экспозиции, которые смогли увидеть жители и гости Екатеринбурга. В городе акцией заинтересовались 70 тыс. человек.

Областная газета Свердловской области

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