"Стенограффия" ищет поверхности для новых арт-объектов в Екатеринбурге

Летом 2022 года фестиваль пройдет в Екатеринбурге в 13 раз. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы фестиваля уличного искусства "Стенограффия-2022" объявили сбор поверхностей для новых работ уличных художников в Екатеринбурге. В качестве холста можно предложить любую свободную стену.

Заявки принимаются с сегодняшнего дня. Чтобы предложенный "холст" попал в "Биржу поверхностей", нужно сформировать письмо с соблюдением следующих правил:

сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;

в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;

отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой "Биржа поверхностей — 2022".

Отмечается, что предложенные стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. При этом архитектурные памятники и объекты культурного наследия не рассматриваются.

"Мы предлагаем жителям Екатеринбурга посмотреть на город как на пространство для художника. Мы рассматриваем самые разные поверхности, которые нам присылают, бережно собирая их в общую биржу. Будем рады получить ваши идеи, какой городской объект мы могли бы превратить в объект искусства! Ждём писем от всевидящих и неравнодушных", — сказала организатор фестиваля Анна Клец.

Добавим, в этом году "Стенограффия" будет длиться всё лето, с 1 июня по 31 августа. Сперва запланированы подготовительные работы: поиск поверхностей, приём портфолио художников, набор волонтёров. Активная фаза стартует в начале июля.

В прошлом году в рамках фестиваля уличного искусства было создано около 30 работ. Посмотреть на некоторые из них можно тут.