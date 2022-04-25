Темы дня

Культура / Изобразительное искусство
25 апреля 2022, 11:21

"Стенограффия" ищет поверхности для новых арт-объектов в Екатеринбурге

Граффити

Летом 2022 года фестиваль пройдет в Екатеринбурге в 13 раз. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы фестиваля уличного искусства "Стенограффия-2022" объявили сбор поверхностей для новых работ уличных художников в Екатеринбурге. В качестве холста можно предложить любую свободную стену.

Заявки принимаются с сегодняшнего дня. Чтобы предложенный "холст" попал в "Биржу поверхностей", нужно сформировать письмо с соблюдением следующих правил:

  • сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;
  • в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;
  • отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой "Биржа поверхностей — 2022".

Отмечается, что предложенные стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. При этом архитектурные памятники и объекты культурного наследия не рассматриваются.

"Мы предлагаем жителям Екатеринбурга посмотреть на город как на пространство для художника. Мы рассматриваем самые разные поверхности, которые нам присылают, бережно собирая их в общую биржу. Будем рады получить ваши идеи, какой городской объект мы могли бы превратить в объект искусства! Ждём писем от всевидящих и неравнодушных", — сказала организатор фестиваля Анна Клец.

Добавим, в этом году "Стенограффия" будет длиться всё лето, с 1 июня по 31 августа. Сперва запланированы подготовительные работы: поиск поверхностей, приём портфолио художников, набор волонтёров. Активная фаза стартует в начале июля.

В прошлом году в рамках фестиваля уличного искусства было создано около 30 работ. Посмотреть на некоторые из них можно тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.04.2022, 21:25 / Экономика
Владимир Якушев призвал к налаживанию коммуникации между учёными и промышленниками
25.04.2022, 20:28 / Общество
УрФУ открывает магистратуру совместно с китайским вузом
25.04.2022, 19:54 / Экономика
Президент РФ предлагает снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых
25.04.2022, 18:52 / Экономика
Владимир Путин поручил создать комфортные условия для оставшихся в РФ иностранных компаний
25.04.2022, 18:38 / Общество
ФСБ задержала террористов, планировавших убийство журналиста Владимира Соловьёва