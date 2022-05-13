В центре Екатеринбурга открыли первый в России стрит-арт в память о жертвах СПИДа

На стене написаны имена более 100 людей, умерших от СПИДа. Фото: Павел Ворожцов

В центре уральской столицы по адресу ул. Толмачева, 9 появилась стена памяти, посвященная теме ВИЧ-инфекции. На ней написаны имена более 100 людей, умерших от СПИДа.

На открытии стены памяти присутствовали создатели, представители мэрии Екатеринбурга, Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, волонтеры и активисты, живущие с ВИЧ с открытым лицом.

Художник Денис Благо, который разрисовывал стену, рассказал о том, что лично для него значит этот проект.

"Как художнику мне интересно брать какую-то социальную проблему и высказываться о ней. То есть, у меня, грубо говоря, нет 10 тысяч долларов, чтобы пожертвовать их на благотворительность, но у меня есть руки, энергия и возможности, чтобы сделать что-то. Мне кажется, каждый человек должен пытаться своими силами что-то поменять, оставить свою энергию в мире", — сообщил Денис Благо.

Фото: Павел Ворожцов

Общаясь со своими друзьями и знакомыми, он сделал вывод, что у многих людей слабое представление о ВИЧ-инфицированных: якобы такие люди не живут дольше 30 лет, не могут иметь семью и детей.

"Я думал также. Но когда я работал над этим стрит-артом, я понял проблему глубже. Многие социальные проблемы связаны со стигматизацией людей — наш арт-объект призван разрушить эту стигму в головах людей. Сейчас лучшее время, чтобы объединяться и помогать друг другу", — считает художник.

Фото: Павел Ворожцов

Цветовая палитра стрит-арта была выбрана неслучайно. Денис Благо пояснил, что в России память об умерших ассоциируется с черным цветом. В своей работе художник хотел выразить вдохновение, благодарность и любовь к ушедшим из жизни. "Мне не хотелось превращать эту стену в траурный объект — я хотел увековечить умерших, сохранить память о них. Передать светлое чувство", — добавил он.

В свою очередь начальник департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Елена Левина заявила, что с населением необходимо говорить о проблеме ВИЧ и СПИД, чтобы инфицированных людей перестали бояться.

Фото: Павел Ворожцов

"15 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа. Мы сегодня вспоминаем друзей, коллег, людей, которые покинули нас из-за этой болезни. Мы должны помнить о них и понимать, что с ВИЧ и СПИД можно жить. Этого не надо бояться, нужно говорить о болезни. В Екатеринбурге к этой проблеме всегда относились серьезно", — сказала Елена Левина.

К слову, на углу улиц Малышева и Толмачева 13 мая с 13:30 до 22:00 работает тест-мобиль, где каждый желающий сможет пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и уже через 10 минут узнать результат.