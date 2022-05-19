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Культура / Изобразительное искусство
19 мая 2022, 17:47

В Екатеринбург возвращаются картины русских авангардистов с выставки в Сеуле

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Экспонаты ждет плановая реставрация. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Уже завтра, 20 мая, картины русских авангардистов вернутся в Екатеринбург с выставки, которая проходила в Южной Корее.

В связи с серьезными изменениями в логистических цепочках все вопросы, связанные с возвратом коллекций, были успешно решены благодаря поддержке Посольства РФ в Республике Корея и Министерства культуры Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Выставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" проходила в Sejong Center с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Всего на экспозиции было представлено 75 картин, из них 63 — ЕМИИ. Помимо екатеринбургского музея произведения живописи и графики предоставили Нижегородский и Красноярский художественные музеи и Приморская картинная галерея. 

Директор учреждения Никита Корытин отметил, что коллекция уже неоднократно была за рубежом в формате сольных проектов и хорошо известна в международном экспертном сообществе. В прошлом году она была представлена в Южночешской галерее им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой, а в 2016 году – в Венгерской Национальной Галерее.

"Когда экспонаты вернутся в Екатеринбург, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023 году наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-х – 1920-х годов", — добавил глава ЕМИИ.

Напомним, на прошлой неделе полотна русских художников-авангардистов прибыли в Россию.

Областная газета Свердловской области

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