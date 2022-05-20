В столице Урала наградили победителей IV Международного конкурса карикатуры "Евразия"

Темур Козаев получил первый приз конкурса. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловском театре музыкальной комедии состоялась церемония награждения победителей IV Международного конкурса карикатуры "Евразия".

Как уже рассказывала "Облгазета", IV Международный конкурс карикатур "Евразия" объединил 119 художников из 33 стран мира. Тема этого года — "Привет, сосед!". Организатором конкурса является Екатеринбургский музей карикатуры. Мероприятие также поддерживают Ассамблея народов Евразии и министерство культуры Свердловской области.

Первый приз конкурса получил карикатурист из Москвы Темур Козаев.

— Очень рад получить приз международного конкурса, — отметил Темур Козаев. — Смысл моей работы в том, что у двух соседей — одна дверь на два дома. Получается, что оба соседа живут с одной дверью и она открыта. Я хотел рассказать об открытости.

Темур Козаев и его работа о соседской открытости. Фото: Полина Зиновьева

Второй приз получил Александр Сергеев из Санкт-Петербурга. Третий — украинский художник Константин Казанчев. Приз зрительских симпатий достался автору из Челябинска Геннадию Чегодаеву. Призовую тройку поощрят денежными призами.

— Привет, соседи, — сказал Геннадий Чегодаев. — А хорошие соседи — это порой даже больше, чем родня. Поэтому вы для нас, екатеринбуржцы, родные. Я бы хотел поблагодарить организаторов конкурса, что они собрали нас здесь. Такие встречи сейчас редки. Поэтому пожелал бы чаще нам всем встречаться.