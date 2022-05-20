В Екатеринбурге распаковали и проверили картины русских авангардистов, вернувшихся с выставки в Сеуле. Фото

Фото: Полина Зиновьева

В столицу Урала вернулись картины из коллекции русского авангарда, участвовавшие в выставке "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" в Южной Корее. В реставрационно-хранительском корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств в присутствии журналистов распаковали два из 26 ящиков.

К моменту начала специальной военной операции в Сеуле на выставке находилось 75 полотен русских авангардистов из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музей имени В.И. Сурикова и Приморской картинной галереи. Основу экспозиции составили 63 работы из коллекции Екатеринбургского музея ИЗО.

— Русский авангард сейчас является главным парламентером русской культуры, — отметил директор ЕМИИ Никита Корытин. — Количество выставок и зрителей, которые на них приходят, публикаций и статей соизмеримо с крупнейшими отечественным именами: Чеховым, Толстым, Достоевским. Для нас [возвращение картин домой] это гигантское по важности событие — наша коллекция по своей подборке считается эталонной.

Фото: Полина Зиновьева

Благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации и Посольства РФ в Южной Корее были решены логистические трудности по доставке картин с закончившейся 17 апреля выставки: сначала произведения отправились в турецкий Стамбул, а оттуда через Москву в родные музеи. Сложности заключались в том, что во всем мире только несколько компаний способны оказывать услуги по транспортировке, страхованию и упаковке музейных экспонатов.

На распаковке заведующая реставрационной мастерской Ольга Горнунг внимательно осматривала распакованные картины.

— Проверяем, действительно ли к нам пришел Кандинский (смеется). У нас есть схема, на которой отражены все повреждения картины, и в данном случае мы видим, что никаких новых разрушений в процессе транспортировки не появилось. Все соответствует тому, что было описано, и картина в хорошем состоянии, — отметила Ольга Горнунг.

Реставраторы осматривают полотна несколько раз — сначала при отправке на выставку, затем на самой экспозиции, а потом еще и при упаковке для обратной транспортировки.

— Для нас было большим удивлением, что интерес к русскому авангарду в Южной Корее оказался высоким, потому у них совсем другая культура, — добавил Никита Корытин. — Мы планируем в августе-сентябре показать коллекцию городу в выставочном зале центра "Эрмитаж-Урала", а затем эти произведения отправятся в фонды на плановую реставрацию и подготовку к новой экспозиции. Рассчитываем к 300-летию Екатеринбурга подготовить экспозицию русского авангарда на Воеводина, 5. Это означает, что больше в такие масштабные "гастрольные туры" экспозиция целиком ездить не будет.

Напомним, что выставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" проходила в Sejong Center с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Всего на экспозиции было представлено 75 картин. Коллекция уже неоднократно была за рубежом в формате сольных проектов и хорошо известна в международном экспертном сообществе. В прошлом году она была представлена в Южночешской галерее им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой, а в 2016 году — в Венгерской Национальной Галерее.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева