Держи, сосед

Победитель конкурса Темур Козаев и его работа о соседской открытости. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловском театре музыкальной комедии назвали победителей IV Международного конкурса карикатуры «Евразия». Главный приз получил художник из Москвы Темур КОЗАЕВ.

Награды авторы получили на выставке, где представлены их же произведения. Напомним, что IV Международный конкурс карикатуры «Евразия» объединил 119 карикатуристов из 33 стран. В стенах Свердловской музкомедии – 40 избранных работ. Тема этого года – «Привет, сосед!».

– Выбор площадки важен еще и тем, что происходит удивительное совпадение: за этой декларируемой простотой карикатуры и музыкальной комедии, которые принято считать легким жанром, скрывается уникальный взгляд художника и его умение выразить через простые средства всю сложность, все многообразие этого мира и уникальный взгляд, – отметила на церемонии первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

К слову, экспозиция после объявления победителей не закрылась, зрителей ждут еще на протяжении месяца. В планах у организаторов сделать выставку «передвижной» – представить в других городах и, может быть, в других странах.

Первый приз конкурса жюри присудило московскому художнику Темуру Козаеву. На его карикатуре, в общем, нетривиальная ситуация – два соседа имеют одну входную дверь на двоих. Эту работу Темур создал еще в 1999 году.

– Очень рад получить приз международного конкурса, – рассказал Темур Козаев. – Да, смысл моей работы в том, что у двух соседей – одна дверь. Каждый хочет закрыть свой дом, но при такой ситуации оба дома открыты. Конечно, в какой-то период нашей жизни мы открывали двери, а в какой-то – закрывали. Но я хотел рассказать об открытости.

Второй приз получил Александр Сергеев из Санкт-Петербурга. Третий – украинский художник Константин Казанчев. Именно его работа украшала первую полосу «Областной газеты» 22 апреля 2022 года. Кстати, в том номере можно увидеть разворот избранных карикатур с конкурса.

Специальный приз достался Илье Кацу (Израиль). Почетное упоминание конкурса – у Дмитрия Кононова (Пермь), а приз зрительских симпатий, за который голосовали гости выставки, вручили Геннадию Чегодаеву из Челябинска.

– Привет, соседи, – сказал Геннадий Чегодаев. – А хорошие соседи – это порой даже больше, чем родня. Поэтому вы для нас, екатеринбуржцы, родные. Я бы хотел поблагодарить организаторов конкурса за то, что они собрали нас здесь. Такие встречи сейчас редки. Поэтому пожелал бы чаще нам всем встречаться.

Призовую тройку поощрят также денежными призами. Конкурс учрежден членом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, председателем Свердловского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Анатолием Павловым и Екатеринбургским музеем карикатуры при поддержке министерства культуры Свердловской области.