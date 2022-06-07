В Екатеринбурге начнут водить экскурсии по объектам стрит-арта

13-й фестиваль "Стенограффия" стартует в уральской столице в первые выходные июля. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге команда "Стенограффии" будет обучать гидов, которые смогут водить экскурсии по объектам стрит-арта. Набор желающих уже стартовал.

Экспресс-курс продлится неделю, с 9 по 16 июня. Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться. Как отмечают организаторы, во время учебы можно будет погрузиться в историю уличного искусства столицы Урала и подробно познакомиться с объектами фестиваля "Стненограффия", которые находятся на фиолетовой линии.

По данным пресс-службы мэрии, в этом году 9-километровую фиолетовую линию обновят. На маршруте планируется установить скамьи, стелы и различные арт-объекты, призванные сделать процесс изучения граффити не только интересным, но и комфортным.

Напомним, 13-й фестиваль "Стенограффия" стартует в уральской столице в первые выходные июля. Участие в нем примут как зарубежные, так и российские художники. Впервые на улицы выйдут не только творцы, хорошо знакомые с аэрозольными красками, но и графические дизайнеры, иллюстраторы и те, кто раньше работал только в галерейном пространстве.

Помимо стрит-арта гостей фестиваля ждут открытый кинотеатр на стенах зданий, тематический спектакль, лекции, концерты и мастер-классы художников.

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