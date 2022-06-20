Давайте будем реалистами: в Екатеринбургском музее ИЗО открыли выставку «Родное искусство»

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) открылась выставка «Родное искусство». Экспозиция охватывает более чем столетний период развития реалистической живописи в работах 68 художников. О том, кто был любимым живописцем императора Николая II и кто из авторов на каждой работе изображает яблоки, узнавал Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

На экспозиции собраны работы из Фонда реалистического искусства Валерия Пустарнакова, который коллекционирует выдающихся художников XX и XXI веков – Степана Колесникова, Аркадия Пластова, Абрама Архипова, Николая Богданова-Бельского и других. Всего – более ста пятидесяти полотен.

– Выставка получила общее название «Родное искусство», потому что объединила здесь заслуженных, народных художников России, которые отражали в своих картинах всем хорошо известные мотивы, виды любимых родных мест и запоминающиеся сюжеты из жизни, – отметила куратор выставки и художественный руководитель фонда Валерия Пустарнакова Екатерина Сапогова. – Есть такое выражение: произведение сохраняет восторг жизни, поэтому мы отобрали наиболее яркие из них.

Условно экспозиция разделена на две части – в нескольких залах собраны работы художников, которые творили в первой половине ХХ века. Их имена в представлении не нуждаются – Исаак Левитан, Андрей Шильдер, Василий Переплётчиков. Многие из этих живописцев входили в знаменитые творческие объединения, например «Мир искусства» или «Союз русских художников». Вторая часть выставки – произведения более поздних мастеров, вплоть до наших современников.

Одна из жемчужин коллекции, по словам организаторов, – картина Степана Колесникова «Зимняя поездка». Небольшая по размеру (49 х 64 см) и написанная на картоне, в 2020 году она была приобретена на торгах аукционного дома «Сотбис» за 15 000 фунтов стерлингов (примерно один миллион рублей по текущему курсу). Впрочем, цена оправдана – Степан Колесников считается одним из любимых художников Николая II и другом Ильи Репина.

Отметим, что все авторы хоть и являются выпускниками художественных академий Москвы и Санкт-Петербурга, зачастую уезжали творить на родину – в Уфу, Вологду, Крым и другие регионы страны. Поэтому в своих работах они отражали жизнь русской деревни, пейзажные красоты нашей природы, а героями портретов становились их односельчане.

Впрочем, некоторые из соседей были не просто моделями, но и учениками: например, несмотря на то, что Аркадий Пластов всю жизнь посвятил творчеству и принципиально не набирал учеников, в односельчанине Василии Киселеве он разглядел талант и принял решение передать ему свои навыки. Картины обоих присутствуют на выставке.

А вот современный художник Сергей Кичко – действующий профессор живописи и композиции, руководитель персональной мастерской в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина – выделяется другим (хотя его работы на аукционе «Сотбис» тоже продаются). В каждой своей работе он неизменно рисует несколько зеленых яблок. Иногда фрукты выглядывают из сумки дачника в электричке, иногда висят на деревьях, а порой сами становятся центром композиции.

Из общей тематики пейзажей и портретов выбиваются несколько картин Василия Братанюка, который в своих картинах прославляет русскую балетную школу. Это была одна из его любимых тем – настолько, что художника прозвали «петербургским Дега». Он – один из немногих, кому удалось попасть в закулисье Мариинского, Михайловского и Большого театров, а также уговорить позировать известных балерин, многие из которых и сейчас выступают на сцене. Например, на выставке представлен портрет примы-балерины Национальной оперы Бордо Оксаны Кучерук в образе Китри в балете «Дон Кихот».

Отметим, что экспозиция «Родное искусство» стала подарком городу от Уральского центра систем безопасности в честь своего 15-летнего юбилея и будет длиться до 18 сентября.

Андрей Шильдер под свой “Лесной пейзаж” подбирал раму самостоятельно – это влияет на общее восприятие картины. Фото: Алексей Кунилов

Картина Сергея Кичко “Уходит лето” будет знакома каждому дачнику, который возвращается в душный город после отдыха (фирменный знак художника – яблоки – тоже на месте). Фото: Алексей Кунилов

Именно с приобретения картины Геннадия Бернадского “Голубая чашка” началась коллекция фонда Пустарнакова в 2012 году. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Жители деревни Прислониха часто становились героями картин Аркадия Пластова и Василия Киселева. На фотографии работа “Наш доктор”, Василий Киселев. Фото: Алексей Кунилов