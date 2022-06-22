Уязвимые, но не уязвленные: выставка о малых народах мира

Фото: Ольга Мичи

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоялось открытие персональной фотовыставки «Уязвимые» российского фотографа Ольги МИЧИ. На экспозиции представлено порядка пятидесяти фотографий, где изображены представители коренных народов Чукотки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Ольга Мичи в своих проектах обращает внимание на проблемы, связанные с повсеместной глобализацией. Жители развитых государств уже не замечают эти процессы, но народы, долгое время жившие изолированно, в гораздо большей степени подвержены негативному влиянию западной цивилизации – в частности, из-за утраты самобытного уклада и традиций. Универсальность современной культуры приводит к утрате идентичности, исчезновению редких языков, самобытных культур и этносов. В своих путешествиях по Африке фотохудожник наблюдала это влияние, и результатом стала серия фотографий.

Экспозиция включает три блока: «Юг» — повествующий о народностях Эфиопии в дельте реки Омо (одно из самых густонаселенных различными племенами и народностями мест в Африке), «Восток» — посвященный коренным жителям Юго-Восточной Азии, обитающих в отдаленных горных районах на границе Тибета, Мьянмы, Китая, Таиланда и Индии и «Север» — рассказывающий о культуре жителей Чукотки.

– Выставка Ольги Мичи – это в первую очередь художественный проект о воздействии цивилизации на малые народы, – рассказал историк фотографии Алексей Логинов. – Самое важное, что это не репортажные съемки, не позирование ряженых «дикарей» для туристов. На фотографиях люди, которые стоят перед выбором, сохранять национальную культуру или жить современной жизнью.

Работы выполнены в большом формате, но это не дань моде, а прием, позволяющий максимально полно раскрыть тему уязвимости. Рассмотреть отдельные элементы костюма, украшения, которые подверглись влиянию западной культуры, можно только на таком большом формате с высокой детализацией изображения, уверены организаторы.

Как отмечает Ольга Мичи, тема очень сложная – автор больше задается вопросами, а не пытается найти на них ответ:

– Дело в том, что в столкновении глобальной и местной культуры нет победителя, и мы все уязвимы. Каждый герой приходил на съемку в том, в чем хотел себя презентовать перед западным зрителем. Это было главное условие.

Фотограф стремилась увидеть в своих героях личностей и дала им полную свободу самовыражения. Модели не только сами подбирали свой образ, но и выбирали позы, в которых они будут запечатлены – максимальная естественность и минимальное вмешательство. Кто-то остановился на аутентичной одежде предков или народном текстиле. На ком-то традиционные ювелирные изделия, кто-то позирует с магнитолой, а кто-то держит в руках оружие, например, автомат АК-47. Были и те, кто снимался с айфоном, или сидя на мотоцикле.

Например, одна из девушек изображена на фотографии с красными волосами. В племени мурси принято вставлять в нижнюю губу глиняную тарелку – и чем больше тарелка, тем красивее считается девушка. Героиня решила не уродовать свою губу и покрасить волосы в необычный цвет, мотивируя это тем, что она любит ходить на дискотеки, но плохо танцует – поэтому ей надо привлекать внимание парней.

На каждой фотографии проекта «Уязвимые» есть что-то, что выделяется из общего представления об этих народах – где-то это пластиковые крышки, вплетенные в ожерелье из ракушек, а на совместном портрете матери и ребенка женщина одета в традиционный наряд, тогда как ребенок – в синтетической футболке.

Ольге Мичи удалось вызвать доверие у всех племен, где она побывала в своих путешествиях, а с некоторыми даже установить долгосрочные отношения:

– Была история, когда я в Москву привезла представителей племени масаев. Мы с ребятами до сих пор дружим, и когда началась военная операция, они мне написали: «Ольга, не забывай, у тебя в Африке есть домик, и есть масайское братство, которое будет тебя кормить и заботиться о тебе», – делится фотограф.

Досье «ОГ» Ольга Мичи (р. 1982, Гавана, Куба) окончила Московскую академию экономики и права (2003) и Дипломатическую академию МИД России (2006). В 2011–2014 годах работала фотокорреспондентом ТАСС, в 2014–2016 – журналистом и ведущей программы «Экстремальный фотограф», в 2016–2022 – участвовала в создании ряда документальных фильмов. Работы автора представлены в собраниях Мультимедиа Арт Музея (Москва) и фонда Ethos Kalos (Мюнхен, Германия). Фото: Ольга Мичи

“Дочери дракона” носят традиционный головной убор, но сейчас аутентичную ткань легко можно заменить ярким полотенцем. А украшение – мебельной фурнитурой. Фото: Иннокентий Лаврёнов

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Из-за глобализации, чтобы быть героем в своем племени, одного автомата уже недостаточно – нужна маска Бэтмена. Фото: Иннокентий Лаврёнов

"Новый Мессия" Фото: Иннокентий Лаврёнов

В племени мурси даже женщины носят оружие. Фото: Иннокентий Лаврёнов

Чукотский мальчик Тимофей заявил, что хочет быть похожим на Рокки Бальбоа и принял угрожающую позу. Фото: Иннокентий Лаврёнов

Синкретизм традиционных и западных вещей – отличительная черта не только африканских племен, но и многих других, ранее изолированных от остального мира. Фото: Иннокентий Лаврёнов