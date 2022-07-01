В Екатеринбурге в 13-й раз стартовал фестиваль "Стенограффия"

Сегодня в Екатеринбурге в 13-й раз стартовал международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия". Организаторы назвали имена участников и адреса, где будут созданы арт-объекты.
На фестивале 25 художников из России и других стран создадут около 30 арт-объектов. В частности, в преображении города примут участие Wuper Kec из Сербии, Станислав Алерт из Казахстана, Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, Тимур Форк из Москвы и другие.
Художники впервые представят нетипичные форматы уличного искусства. К примеру, Светлана Растебина и Анастасия Москвина создадут мозаики.
Команда LATOON сконструирует "бесконечный коридор".
Также будут созданы традиционные для фестиваля муралы (большие граффити на стенах).Так, живописец из Сербии Wuper Kec разместит свою работу на ул. Малышева, 56А.
Арт-объект от Станислава Алерта из Казахстана появится на Сибирском тракте, 29Б, художник уже приступил к работе.