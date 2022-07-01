В Екатеринбурге в 13-й раз стартовал фестиваль "Стенограффия"

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Сегодня в Екатеринбурге в 13-й раз стартовал международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия". Организаторы назвали имена участников и адреса, где будут созданы арт-объекты.

На фестивале 25 художников из России и других стран создадут около 30 арт-объектов. В частности, в преображении города примут участие Wuper Kec из Сербии, Станислав Алерт из Казахстана, Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, Тимур Форк из Москвы и другие.

Художники впервые представят нетипичные форматы уличного искусства. К примеру, Светлана Растебина и Анастасия Москвина создадут мозаики.

Фото: архивный снимок работы Светланы Растебиной, предоставлен организаторами фестиваля

Команда LATOON сконструирует "бесконечный коридор".

Фото: архивный снимок работы команды LATOON, предоставлен организаторами фестиваля

Также будут созданы традиционные для фестиваля муралы (большие граффити на стенах).Так, живописец из Сербии Wuper Kec разместит свою работу на ул. Малышева, 56А.

Фото: архивный снимок работы Wuper Kec, предоставлен организаторами фестиваля

Арт-объект от Станислава Алерта из Казахстана появится на Сибирском тракте, 29Б, художник уже приступил к работе.