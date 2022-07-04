За год с момента открытия "Эрмитаж-Урал" посетили 105 тысяч гостей

Открывающим проектом стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — "От романтизма к экспрессионизму". Фото: Галина Соловьева

Центр "Эрмитаж-Урал" отметил год с момента своего открытия — музей распахнул свои двери для гостей 3 июля 2021 года. За это время там прошло 5 выставок, которые посетили в сумме 105 тысяч человек.

Также в культурно-просветительском центре состоялось 70 лекций, было организовано 110 семейных и детских программ и 20 театральных представлений.

Открывающим проектом стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — "От романтизма к экспрессионизму", которая включала в себя работы Элизабет Виже-Ле Брен, Клода Моне, Ораса Верне, Поля Деларош и Камиля Коро.

Сейчас же сотрудники "Эрмитаж-Урал" завершают работу над вторым совместным проектом с Государственным Эрмитажем — "Русский портрет XIX — начала XX века". Будут представлены 57 полотен почти 30 русских живописцев, таких как Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Орест Кипренский, Василий Перов, Карл Брюллов.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что уже в августе на площадке центра появится выставка с коллекцией русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Осенью ценителей прекрасного ждет "Испанское искусство XIV — начала XX века" из собрания Государственного Эрмитажа. Жителям Екатеринбурга представят работы Мариано Фортуни, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса и Бартоломе Эстебана Мурильо.