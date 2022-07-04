Темы дня

Культура / Изобразительное искусство
4 июля 2022, 19:08

За год с момента открытия "Эрмитаж-Урал" посетили 105 тысяч гостей

Эрмитаж

Открывающим проектом стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — "От романтизма к экспрессионизму". Фото: Галина Соловьева

Центр "Эрмитаж-Урал" отметил год с момента своего открытия — музей распахнул свои двери для гостей 3 июля 2021 года. За это время там прошло 5 выставок, которые посетили в сумме 105 тысяч человек.

Также в культурно-просветительском центре состоялось 70 лекций, было организовано 110 семейных и детских программ и 20 театральных представлений.

Открывающим проектом стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — "От романтизма к экспрессионизму", которая включала в себя работы Элизабет Виже-Ле Брен, Клода Моне, Ораса Верне, Поля Деларош и Камиля Коро.

Сейчас же сотрудники "Эрмитаж-Урал" завершают работу над вторым совместным проектом с Государственным Эрмитажем — "Русский портрет XIX — начала XX века". Будут представлены 57 полотен почти 30 русских живописцев, таких как Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Орест Кипренский, Василий Перов, Карл Брюллов.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что уже в августе на площадке центра появится выставка с коллекцией русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Осенью ценителей прекрасного ждет "Испанское искусство XIV — начала XX века" из собрания Государственного Эрмитажа. Жителям Екатеринбурга представят работы Мариано Фортуни, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса и Бартоломе Эстебана Мурильо.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.07.2022, 20:39 / Экономика
Свердловские предприниматели смогут получить господдержку для рекламы товаров во "ВКонтакте"
04.07.2022, 20:03 / Экономика
Губернатор Евгений Куйвашев представил Михаилу Мишустину на ИННОПРОМе передовые свердловские разработки
04.07.2022, 19:08 / Культура
За год с момента открытия "Эрмитаж-Урал" посетили 105 тысяч гостей
04.07.2022, 18:33 / Общество
Более 41 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
04.07.2022, 18:15 / Общество
Президент Национального объединения стройиндустрии Александр Лощенко отмечает 70-летие