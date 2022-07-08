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Культура / Изобразительное искусство
8 июля 2022, 13:08

На "Стенограффии" в Екатеринбурге создали мозаичный "герб города" и два натюрморта

  Юлия Пастух
Мозаика Светланы Растебиной "Медведь и соболь"

Мозаику можно увидеть по адресу Белинского, 2. Фото: пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

Организаторы 13-го международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" рассказали о новых объектах, созданных художниками на улицах Екатеринбурга.

Вдохновившись гербом столицы Урала, художница из Москвы Светлана Растебина создалакомпозицию из мозаики "Медведь и Соболь" на вентиляционной будке по адресу Белинского, 2. 

"Когда мы сели читать про Екатеринбург, то обратили внимание на герб с животными, печью, колодцем и рекой, а в наших сюжетах часто присутствует образ воды. Тогда мы сделали микс из героев герба, поэтому через будку проходит лента, символизирующая вашу реку, которая объединяет все между собой и получается круговая композиция", — цитируют художницу организаторы фестиваля.

Участник фестиваля Станислав Алерт из Казахстана нарисовал два натюрморта с посудой по адресу ул. Сибирский тракт, 29Б. Работы художника называются "Расстояние".

Фото: пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

"Помните столовый сервиз, который стоит у бабушки в серванте, и ты не знаешь, когда им можно пользоваться? Сама по себе посуда объединяет на кухне, на праздниках, застольях. Многие люди перестали обращать внимание на простые вещи, которые нас окружают. Перестали думать о том, насколько большой смысл они несут за собой. По факту, это обычная посуда, но она объединяет семьи. Сколько встреч бывает, когда вы собираетесь с близкими попить чай, сколько всего вы обсуждаете, сколько идей приходит", — рассказал Станислав Алерт.

Напомним, вчера организаторы мероприятия представили первую работу, созданную в рамках фестиваля. Работа художника из Владивостока Дмитрия Лучинина "Приморская романтика" появилась на Химмаше, на стене лицея № 135. 

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Областная газета Свердловской области

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