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Культура / Изобразительное искусство
10 июля 2022, 17:36

Екатеринбуржцы раскрасили стену в центре города. Фото

  Юлия Пастух
Люди раскрашивают забор

Фото: Павел Ворожцов

Жители Екатеринбурга присоединились к акции "Город рисует сам себя" в рамках 13-го международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия". По эскизу художницы горожане раскрасили бетонную стену у детской площадки на ул. Добролюбова.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Как рассказала "Областной газете" руководитель фестиваля Анна Клец, присоединиться к проекту мог любой желающий.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Автор эскиза "Мир вокруг нас" (собранного из ярких позитивных образов) — петербургская художница Тина Прохорова. В 2020 году она также расписала фасад детской музыкальной школы № 12 на ул. Декабристов.

"Практика вовлекать людей на такие мероприятия очень полезна: когда человек делает что-то своими руками для города, он начинает по-другому относиться к нему, с большей заботой. Также подобные проекты помогают понять, что добиться значительных преображений можно достаточно простыми способами", — добавила Анна Клец.

Фото: Павел Ворожцов

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В Екатеринбурге в 13-й раз стартовал фестиваль "Стенограффия".

Областная газета Свердловской области

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