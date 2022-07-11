"Стенограффия" представила мурал от сербского художника

Работа объединила яркие образы из двух стран, гармонично встраивая их в городское пространство. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия" появился еще один мурал. Он расположен на доме № 56А по улице Малышева.

Работа сербского художника Дэян Иванович (псевдоним Wuper Kec) выполнена в стиле реализма. На стене, как на холсте, изображен мужчина, чистящий яблоко. За ним размещен ковер, предмет, который автор часто видел на стенах в русских квартирах.

Арт-объект получил название Madzarevic в честь главного героя – отца друга художника. Дэян часто заходил к нему в гости, а тот делился с ним историями из жизни. Поэтому автор решил запечатлеть важного для себя человека. Для этого Wuper сфотографировал мужчину.

"Мне было важно, чтобы он не позировал, а вел себя так, как ведет каждый день. Хотел показать обычного человека в его обычной среде", – отметил художник.

По данным организаторов фестиваля, Wuper Kec впервые в Екатеринбурге и впервые принимает участие в фестивале "Стенограффия". 15 лет назад Дэян занялся стрит-артом, а 5 лет назад начал создавать реалистичные муралы. В своем творчестве художник старается совмещать живопись и уличное искусство.

Мурал – огромное изображение, которое нанесено на стену здания.

Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля уличного искусства было представлено несколько муралов. В том числе на ул. Шейнкмана, 57 появилось изображение девушки, большая часть лица которой скрыто за телефоном. Лисицу, окутанную живописными ягодами и листьями, разместили на стену дома № 10 по Банковскому переулку. А грациозную лошадь – на торце здания по ул. 8 Марта, 7.

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