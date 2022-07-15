Художники "Стенограффии" продолжают захватывать стены Екатеринбурга

Арт-объекты "Тихое пастбище" (сверху) и "Веселые картинки" (снизу) от питерских художников. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В рамках международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге появилось еще две работы. Оба арт-объекта созданы художниками из Санкт-Петербурга.

Проект, получивший название "Тихое пастбище", был реализован Андреем Люблинским. Автор поселил зооморфных персонажей по адресу ул. Кобозева, 29б, сообщает пресс-служба фестиваля.

Для реализации эскиза было выбрано необычное строение с перепадом высот. Благодаря этому и насыщенной цветовой палитре изображение кажется живым и напоминает мультфильм или интерфейс компьютерной игры.

Андрей Люблинский ранее участвовал в фестивале "Стенограффия" с проектами Red people в 2019 году и "Кольца Всевластия" в 2020-м. Имеет 18-летний опыт в уличном искусстве. Является профессиональным дизайнером. В 2003 году стал членом Союза художников России.

Еще одна работа появилась на ул. Венгерских Коммунаров, 10/ул. Татищева, 49б. Арт-объект Анастасии Вокиной выполнен в абстрактном стиле и носит название "Веселые картинки".

"Это веселая абстракция. Я позитивный человек и хочу, чтобы все было здорово. Там есть герои, но нет прямого сюжета. Думаю, что они просто вписаны в форму стены, сосуществуют вместе с поверхностью", — отмечает Анастасия. По словам художницы, в ее работе отсутствуют скрытые символы и знаки. Зрителям предлагается самостоятельно наполнить изображение смыслом и отыскать свой сюжет.

Анастасия Вокина студентка 3 курса Школы дизайна НИУ ВШЭ. Сейчас она занимается выработкой собственного стиля, поэтому принимает активное участие в конкурсах.

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