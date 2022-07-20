Сказочный арт-объект появился на Ботанике в Екатеринбурге

В работе нет конкретного героя. Ее наполняют сказочные персонажи и растения. Фото: Олег Ковалюк, предоставлено организаторами фестиваля "Стенограффия"

Омские художники Александра Хохлова и Дмитрий Рубен из команды "Крепкий палец" представили свою работу в рамках "Стенограффии". Мурал "Ботаник фан" появился на ул. Белинского, 181.

Перед созданием эскиза художники изучили место для будущей работы. Им было важно увидеть архитектуру района, в котором предстояло рисовать, отмечают организаторы фестиваля.

"Когда мы смотрели фотки, то поняли, что район — это симбиоз разных построек: четырехэтажки, частники, новостройки и девятиэтажки — такая дикая смесь. Мы пытались эту разноплановость района обыграть и проиллюстрировать", — рассказывают художники.

По замыслу омичей, изображенный магический мир переплетается с нашим. Работу наполняют сказочные растения и персонажи. В том числе там можно заметить улыбающегося бежевого червячка — он путешествует от работы к работе.

Фото: Олег Ковалюк, предоставлено организаторами фестиваля "Стенограффия"

Дуэт "Крепкий палец" работает с 2015 года. Команда впервые рисовала на "Стенограффии" в Екатеринбурге. До этого Александра и Дмитрий в рамках фестиваля ездили по городам и поселкам России, преображая по пути серые стены зданий.

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