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Культура / Изобразительное искусство
20 июля 2022, 15:14

В Екатеринбурге стартовала третья Уральская триеннале

Выставка декоративного искусства

Фото: Полина Зиновьева

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ представлены работы более четырехсот авторов, среди которых как члены Союза художников России, так и студенты. На трех этажах выставочного пространства собрана тысяча работ — от гобелена и батика до скульптуры и витражей.

"Та выставка, которая сегодня представлена, на мой взгляд, некий "рог изобилия". Огромное количество блестящих произведений искусства — эмали, керамики, ткани выставлено здесь. Мы видим многообразный облик художественных произведений нашей родной России", — рассказал на открытии ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов.

Как отметили организаторы, в выставке приняли участие художники со всей России — от Владивостока до Калининграда. Проект включает в себя ряд образовательных мероприятий, конференцию, круглый стол, экскурсии и встречи с художниками.

Напомним, что Уральская триеннале декоративного искусства — это художественный форум-выставка. Первый раз мероприятие состоялось в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда зрители могли увидеть около 800 работ художников из России, Казахстана, Белоруссии, Прибалтики, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Областная газета Свердловской области

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