Искусство под обоями: на Урале сделали необычную находку

Картины останутся на месте. Фото: предоставлено БМАУК "Парк культуры и отдыха"

В здании березовского учреждения "Парк культуры и отдыха" сделали необычную находку. Во время ремонта там обнаружили картины.

Как рассказал "Областной газете" директор организации Кирилл Чердынцев, в разрушающемся здании по адресу Строителей 33б проводится капремонт. В одном из кабинетов под шестью слоями старых обоев строители обнаружили картины на стенах. Предположительно, они были написаны в 60–70-е годы прошлого века. Художник неизвестен.

"Ремонт продолжается. Картины будут встроены в ремонт кабинета, они останутся на месте. Будут радовать глаз", — отметил собеседник издания.

Как уточнили в пресс-службе администрации Березовского ГО, само здание было построено в 1940–60-е годы. В разное время там располагались пилорама, гаражный комплекс "Березовского рудника", муниципальные учреждения сферы ЖКХ.

Видео из группы "ВКонтакте" "Сила Березовского в людях".

Добавим, это не первая интересная находка, сделанная в городском округе. Летом прошлого года во время ремонта в здании почты нашли надгробные плиты. Подробнее об этом читайте тут.