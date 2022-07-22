Екатеринбуржцы создали арт-объект в центре города

Площадь арт-объекта составила около 170 квадратных метров. Фото: Антон Улатов, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге на улице Добролюбова, 3 появился арт-объект с названием "Мир". Он был создан горожанами и художниками "Стенограффии".

Эскиз для проекта создала художница Тина Прохорова, участница фестиваля 2020 года и автор мурала Take Five на ул. Декабристов, 49. Для новой работы она изобразила простые вещи, приносящие радость — цветы в вазе, улыбки, танцующих вместе людей. Контуры рисунка десятки горожан заполнили оранжевой, розовой, красной, черной и серой краской.

Процесс создания арт-объекта. Фото: Павел Ворожцов

"Эта работа — визуальное исследование аспектов окружающего и внутренних миров. Мир вокруг — данность или кропотливая интеллектуальная работа? Если это работа, то коллективная или индивидуальная? Что есть мир для нас, как мы можем достичь гармонии в нем, на каких ценностях мы хотим строить свое будущее, какой вклад могу внести именно я и чем я могу помочь другим? Эти вопросы важны в достижении целей", — прокомментировала смысл работы Тина Прохорова.

По данным пресс-службы "Стенограффии", площадь арт-объекта составила около 170 квадратных метров. Художник Сергей Краснослободцев, который помогал на самом мероприятии, завершил работу горожан, добавив финальные штрихи.

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