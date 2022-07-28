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28 июля 2022, 12:22

В центре Екатеринбурга "вырос" мозаичный одуванчик

  Юлия Пастух
Мозаика Анастасии Москвиной "Одуванчик"

Работа выполнена из керамической плитки. Фото: Дмитрий Чабанов, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Художница из Екатеринбурга Анастасия Москвина в рамках "Стенограффии" создала первую крупную уличную мозаику под названием "Одуванчик". Ее можно увидеть на ул. Горького, 29.

Работа выполнена из керамической плитки, которую художница разделила на прямоугольные детали. Сборка мозаики в мастерской заняла около трех недель, затем крупные фрагменты панно были перенесены на стену здания.

Идея композиции пришла художнице во время прогулки — она заметила цветок, который пророс сквозь бетон в самом центре города. По ее словам, одуванчик стал символом той жизненной силы и стойкости, которая кроется в каждом из нас, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Мне нравится, когда можно как-то емко описать место, и всем понятно, где оно. У нас в городе я еще не встречала больших одуванчиков. Кажется, будет запоминающийся топоним — "Встретимся у Одуванчика", — сказала Анастасия Москвина.

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В Екатеринбурге в 13-й раз стартовал фестиваль "Стенограффия".

Областная газета Свердловской области

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