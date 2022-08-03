Коллекцию русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств представили в «Эрмитаж-Урале»

В экспозицию вошло 63 произведения 51 автора. Фото: Полина Зиновьева

В центре «Эрмитаж-Урал» 4 августа открывается выставка «Великий переход», на которой будет представлена полная коллекция русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В экспозицию вошло 63 произведения 51 автора. Это всемирно известные художники как, например, Казимир Малевич, Петр Кончаловский, Александр Родченко, Василий Кандинский, так и малоизвестные широкой публике авангардисты. Эти работы попали на Урал в 1920 году из Государственного музейного фонда. В то время художники сами отобрали картины для отправки на выставку.

Картина Василия Кандинского «Импровизация №217. Серый овал». Фото: Полина Зиновьева

Отдельно нужно выделить картины, которые никогда не выставлялись. Это работы художников Надежды Бом-Григорьевой («На задворках», 1919 год) и Василия Олейника («На лугу», 1917 год).

Название выставки «Великий переход» не только рифмуется с той революционной трансформацией, которая произошла в русском искусстве рубежа веков, когда родилось уникальное явление мировой культуры — русский авангард, но и олицетворяет совсем недавний сложный «переход» с выставки на Корейском полуострове*.

Выставка «Великий переход» представлена в залах центра «Эрмитаж -Урал» и продлится до 2 октября 2022 года.

*К моменту начала специальной операции на Украине в Сеуле на выставке находилось 75 полотен русских авангардистов из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музей имени В. И. Сурикова и Приморской картинной галереи. Основу экспозиции составили 63 работы из коллекции Екатеринбургского музея ИЗО. Благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации и Посольства РФ в Южной Корее были решены логистические трудности по доставке картин с закончившейся 17 апреля выставки: сначала произведения отправились в Стамбул, а оттуда через Москву в родные музеи. Сложности заключались в том, что во всем мире только несколько компаний способны оказывать услуги по транспортировке, страхованию и упаковке музейных экспонатов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева