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Культура / Изобразительное искусство
3 августа 2022, 18:37

В Екатеринбурге открылась выставка неизвестных работ Виталия Воловича

  Юлия Пастух
Открытие выставки "Неизвестный Волович"

На выставке представлены ранее не выставлявшиеся произведения. Фото: Владимир Быкодоров

В Екатеринбурге открыли выставку "Неизвестный Волович" в честь 95-летия уральского художника. Свердловчане смогут увидеть ранее не выставлявшиеся произведения Виталия Воловича.

Выставка организована на двух площадках:

  • в Доме Поклевских-Козелл на ул. Малышева, 46 (открыта для посетителей с сегодняшнего дня по 9 октября);
  • в Художественном музее Эрнста Неизвестного на ул. Добролюбова, 14 (работает до 4 сентября).

В Доме Поклевских-Козелл представят графические работы на темы "Цирк", "Мастерская", "Средневековые мистерии" и другие, написанные цветными карандашами в 2016–2018 годах. Также зрители увидят работы из серии "Средневековые мистерии", выполненные темперой и гуашью, которые не экспонировались более 30 лет, рассказали в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера.

В Художественном музее Эрнста Неизвестного для посетителей доступны фотографии и эскизы из многочисленных путешествий художника в разные страны.

Фото: Владимир Быкодоров

Виталий Волович (1928–2018) — художник-иллюстратор, график, живописец. Он иллюстрировал произведения М. Пришвина (1953), Р. Стивенсона (1962), П. П. Бажова (1963, 1969), легенды и сказки народов мира (1960-е), М. Горького (1965), трагедии Шекспира "Отелло" и "Ричард III" (1968), роман Ж. Бедье "Тристан и Изольда" (1978), "Эгмонта" И. Гете (1982), "Слово о полку Игореве" (1985) и другие.

Областная газета Свердловской области

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