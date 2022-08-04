Темы дня

Культура / Изобразительное искусство
4 августа 2022, 10:54

В Екатеринбурге появился убегающий от собаки "парень с района"

  Юлия Пастух
Арт-объект Валерии Солодовниковой

Одетый в спортивный костюм персонаж убегает от собаки, спасая букет. Фото: Алена Скала, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Художница из Екатеринбурга Валерия Солодовникова в рамках "Стенограффии" создала уличную композицию под названием "Нежность спасет мир", на которой изображен "парень с района" среди берез. Ее можно увидеть на ул. Челюскинцев, 35.

Одетый в спортивный костюм персонаж убегает от собаки, спасая букет. По словам художницы, она наделила молодого человека чертами, которые всегда видела в жителях района: светом и добротой, скрывающимися за внешней грубостью, сообщает пресс-служба фестиваля.

В композиции несколько кадров накладываются друг на друга и создается эффект движения. К тому же персонаж изображен одновременно на двух стенах будки, что позволяет его увидеть в разных ситуациях.

"Эта работа — метафора того, что если дать человеку в руки цветы, в нем гарантированно отразятся наивность, нежность и трепет. Это история про то, что в нас есть две стороны — которая разрушает и которая стремится делать что-то хорошее. Она романтичная и вандальная одновременно", — делится Валерия. 

Читайте также:

В центре Екатеринбурга "вырос" мозаичный одуванчик.

16-метровый Геракл появился в центре Екатеринбурга.

В Екатеринбурге в 13-й раз стартовал фестиваль "Стенограффия".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли