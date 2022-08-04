В Екатеринбурге появился убегающий от собаки "парень с района"

Одетый в спортивный костюм персонаж убегает от собаки, спасая букет. Фото: Алена Скала, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Художница из Екатеринбурга Валерия Солодовникова в рамках "Стенограффии" создала уличную композицию под названием "Нежность спасет мир", на которой изображен "парень с района" среди берез. Ее можно увидеть на ул. Челюскинцев, 35.

Одетый в спортивный костюм персонаж убегает от собаки, спасая букет. По словам художницы, она наделила молодого человека чертами, которые всегда видела в жителях района: светом и добротой, скрывающимися за внешней грубостью, сообщает пресс-служба фестиваля.

В композиции несколько кадров накладываются друг на друга и создается эффект движения. К тому же персонаж изображен одновременно на двух стенах будки, что позволяет его увидеть в разных ситуациях.

"Эта работа — метафора того, что если дать человеку в руки цветы, в нем гарантированно отразятся наивность, нежность и трепет. Это история про то, что в нас есть две стороны — которая разрушает и которая стремится делать что-то хорошее. Она романтичная и вандальная одновременно", — делится Валерия.

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