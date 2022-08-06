Терапия OtPetir

Художник представляет работу «Поездка вдоль залива», написанную в прошлом году. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский художник Петр БРОДОВИКОВ работает под псевдонимом OtPetir. В экспозиции под названием «Эстетика и вдохновение» представлено несколько десятков его работ, выполненных в технике акварели, масляной живописи и акрила. Церемония открытия выставки прошла в галерее «Дело по душе», расположенной на территорий СОКБ №1.

Как отмечают сами медики, искусство – это своего рода терапия, а проведение выставок в медицинских учреждениях – уже устоявшаяся традиция.

– Такие инициативы способствуют повышению статуса учреждения, улучшают моральный климат как в самом коллективе, так и среди больных, – рассказывает «ОГ» главврач СОКБ № 1 Игорь Трофимов. – Мы стараемся устраивать подобные мероприятия для пациентов регулярно. Кроме выставок организуем кинопросмотры, проводим концерты – у нас есть для этого вся необходимая инфраструктура.

«Дело по душе» – первая картинная галерея в Екатеринбурге, действующая при медицинском учреждении. Среди авторов представленных здесь картин есть как состоявшиеся художники, чьи работы востребованы по всему миру, так и молодые таланты, только начинающие творческий путь. Также здесь можно увидеть работы врачей и пациентов: для одних живопись является исцелением, для других – отдушиной, рассказывает художник Петр Бродовиков:

– Искусство – это, на мой взгляд, такая форма творчества, которая должна оставаться эстетичной и дарить наслаждение, даже когда все вокруг уныло и серо. В своих работах я стараюсь показать то, что меня вдохновляет: путешествия, явления природы, классические литература и кинематограф, сказки и просто красивые моменты из жизни.

По словам Петра, это его первая выставка. После школы он получил среднее специальное образование в строительной сфере и высшее – в области менеджмента. Рисовать научился еще в детстве, но только с годами понял, что это призвание. Последние десять лет художник пишет на заказ картины, рисует комиксы и иллюстрирует книги.

В своих картинах Петр Бродовиков стремится показать многогранность человеческой души. Несмотря на то, что на полотнах чаще всего изображен один персонаж (или вообще ни одного), это не говорит об одиночестве, отмечает он. Главный смысл – размышления человека, оставшегося наедине с собой.

Выставка продлится до 1 сентября. Посмотреть экспозицию можно в будние дни с 9:00–17:00.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов