Полный авангард

Картина Михаила Ларионова «Еврейская Венера», 1912 год. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала в центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) открылась выставка «Великий переход», на которой впервые представлена полная коллекция русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) – 63 работы 51 автора. Среди художников – Казимир МАЛЕВИЧ, Пётр КОНЧАЛОВСКИЙ, Александр РОДЧЕНКО, Василий КАНДИНСКИЙ.

Работы авангардистов вернулись в Екатеринбург, в родной музей, после довольно длительного турне по другим странам. Коллекция даже частично не выставлялась на Урале в последние несколько лет. А была в Венгрии, Чехии и в Южной Корее. Из последней страны работы пришлось возвращать уже при содействии Министерства культуры Российской Федерации и Посольства РФ. Началась военная спецоперация на Украине, и коллекция «застряла» на Корейском полуострове. В итоге совместно удалось решить все логистические трудности по доставке, и в мае картины через Турцию вернулись в Москву, а затем на Урал. Поэтому и название выставки – «Великий переход» – не только отражает ту трансформацию искусства, которая была на рубеже XIX и XX веков, но и сложную историю возвращения работ на родину. В итоге в музее приняли решение впервые показать всю коллекцию, которая с таким трудом возвращалась в родные стены.

– Из региональных музеев наша коллекция удостоилась самой широкой географии и внимания, – рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин. - Но каждый раз работы отправлялись на фоне каких-то политических осложнений. И фактически наш авангард был делегатом мира за пределами нашей страны. Стоит отметить, что коллекция музея отправлялась целиком. Это еще раз подчеркивает то, что собрана она идеально. Картины попали к нам в 1920-х годах непосредственно из мастерских художников.

Коллекция, в подавляющем большинстве, была привезена на Урал по инициативе Наркомпроса для проведения большой выставки всех течений современной живописи еще в 1920-м. Ее проведение было связано с высказанной Василием Кандинским идеей создания «сети музеев» живописной культуры в провинции. После окончания выставки картины были оставлены в Екатеринбурге и в дальнейшем переданы в художественный отдел музея Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В 1936-м уже дополненная коллекция переведена в новообразованную Свердловскую картинную галерею.

В центре картина одного из основателей известного в начале 20-х годов художественного объединения «Бубновый валет» Ильи Машкова «Женский портрет с зеркалом» (1918). Фото: Полина Зиновьева

Работы тогда отбирали сами художники. Таким образом, на Урале оказались собраны этапные произведения тех или иных направлений (известно, что термин «авангард» в 1910-х годах еще не применяли). Поэтому всю выставку «Великий переход» разделили на основные течения – неопримитивизм, сезаннизм, конструктивизм, футуризм, абстракционизм, обжективизм и то, что сейчас принято называть «предаванградом». Это сделано для того, чтобы наглядно показать то самое новое искусство начала прошлого века, которое требовал дать Владимир Маяковский в своем «Приказе № 2».

Здесь есть, безусловно, настоящие жемчужины. Внимание привлекает полотно «пионера беспредметности» Василия Кандинского. Теоретик нового искусства, некогда увлеченный абстракцией и композицией, представлен большой картиной «Импровизация №217. Серый овал» 1917 года. Чуть дальше – Казимир Малевич и его работа «Супрематизм». Эта картина была на выставке «0,10» (декабрь 1915 – январь 1916 года), где был представлен знаменитый «Черный квадрат». Рядом с Малевичем – Александр Родченко и его «Беспредметная композиция». Имена мировой культуры, где русский художественный авангард занимает свое, особое место.

– Русский авангард – это феномен нашей культуры на уровне Чайковского, Дягилева, Толстого. Авангард имеет колоссальное влияние на европейское мышление, на западного зрителя, – добавляет Никита Корытин.

– Эта коллекция брендовая, – говорит в свою очередь заместитель директора ЕМИИ по науке Зоя Таюрова. – Эта выставка – огромное событие. В таком контексте мы еще все не показывали. Здесь же представлены несколько новых работ, которые специально были отреставрированы к этому проекту. Авангард был многоликим явлением и развивался одновременно по нескольким направлениям. У нас представлены эталонные произведения каждого направления.

Так, например, на выставке в ЕМИИ представлен Всеволод Ульянов – художник не самый известный широкому зрителю, но, по сути, представитель того самого «предавангарда». Неопримитивизм представлен картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, ОльгиРозановой. А в поздних работах Ильи Машкова и Петра Кончаловского уже возвращение к классическим принципам живописи. В экспозиции также сразу несколько последователей супрематизма – Иван Клюн, Любовь Попова, Сергей Сенькин.

Отдельно стоит выделить картины, которые вообще никогда не выставлялись в Екатеринбурге. Это работы художников Надежды Бом-Григорьевой («На задворках», 1919 год) и Василия Олейника («На лугу», 1917 год). Картину «На задворках» отреставрировали специально к выставке и, как говорят в музее, она «еще теплая». Остальным же работам сделали новые рамы.

Выставка «Великий переход» продлится до 2 октября 2022 года. В дальнейших планах у музея – сделать полную коллекцию русского авангарда постоянной экспозицией.

До середины 1980-х коллекцию авангарда можно было увидеть исключительно в режиме «закрытых показов». В 1989 прошла первая большая выставка авангарда из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств в финском городе Тампере. С тех пор работы из коллекции ЕМИИ побывали почти в 50 странах мира. В 2013 году была обновлена основная экспозиция музея, и работы авангардистов можно было увидеть в корпусе на Вайнера, 11. Впоследствии здание было закрыто на реконструкцию, где 1 июля 2021 года открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».