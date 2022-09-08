К юбилею Минюста в Екатеринбурге подготовили выставку архивных документов

Сегодня в Уральском государственном театре эстрады чествовали действующих работников и ветеранов Министерства юстиции Российской Федерации. Ведомство обеспечивает соблюдение законности уже 220 лет. О его истории рассказывает специально подготовленная к юбилею выставка архивных документов.

В экспозиции представлены копии с циркуляров, приказов и инструкций XIX века из государственных архивов и Центра документации общественных организаций Свердловской области. Открывает выставку манифест Александра I о создании министерств от 8 сентября 1802 года. С этого момента ведут отсчет своей истории органы отечественной юстиции.

– Были найдены сотни архивных документов, связанных с деятельностью органов юстиции, – отметил начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – Из них мы сочли возможным и необходимым представить здесь лишь несколько десятков – тех, которые показались нам наиболее интересными с точки зрения деятельности этого органа исполнительной власти на Среднем Урале.

В честь праздника работникам и ветеранам органов юстиции вручили почетные грамоты и цветы, с профессиональным праздником их поздравила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина:

– От себя лично и от имени депутатов Законодательного собрания сердечно поздравляю вас со знаменательной датой. Создание Министерства юстиции определило безусловное соблюдение законности на территории страны в течение двух столетий. Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны ведомства, внесшие существенный вклад в сохранение исторических и профессиональных традиций российской юстиции, – сказала Людмила Бабушкина.