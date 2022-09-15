Вековая загадка Рафаэля. Ответы на вопросы

Картина приписывается кисти Рафаэля Санти

В прошлом выпуске рубрики «Арт и факты» мы напомнили об одном из самых известных и загадочных свердловских экспонатов – картине, которая вот уже почти век носит неофициальное название «Тагильская Мадонна», ее приписывают кисти итальянского художника Рафаэля САНТИ. Надеемся, что в попытке ответить на вопросы нашего конкурса читатели узнали для себя что-то новое.

Мы уже отмечали, что история картины, которая сейчас находится в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств, тянет на остросюжетный детектив. Причем точного ответа на главный вопрос – кто же все-таки является автором знаменитой «Тагильской мадонны», пока так и нет. Но обо всем по порядку.

Нашел Колеватов, спас – Грабарь

Нашел картину завхоз металлургического треста Иван Колеватов в 1924 году в Нижнем Тагиле. А именно – на чердаке господского дома (где сейчас, кстати, располагается Музей быта и ремесел горнозаводского населения). Сначала усадьба принадлежала Управлению заводами Нижнетагильского округа, там принимали именитых гостей из Москвы и Петербурга. В советское время внутренняя часть дома постепенно была переделана под коммунальные квартиры для семей работников завода.

Иван Колеватов сначала нашел одну из частей разломленной, почерневшей пальмовой доски, на которой виднелись следы старой живописи. Когда доску отнесли в Нижнетагильский краеведческий музей и очистили от копоти, увидели изображение мадонны с младенцем, а на вороте платья мадонны была видна подпись «RAPHAEL. URBINAS. PINGEBAT. MDIX» («Рафаэль Урбинский написал в 1509 году»). Затем нашли и вторую половину картины.

Чтобы понять, что же за произведение на самом деле обнаружили в Нижнем Тагиле, на Урал приехал знаменитый художник, организовавший реставраторское дело в России, – Игорь Грабарь. Из его дневниковых записей ясно, что настроен он был скептически, но когда увидел в том же Нижнетагильском краеведческом музее работы Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Карла Брюллова и полотна старых итальянских мастеров, в том числе Антонио Корреджо, понял, что и последняя находка вполне может оказаться подлинником авторства одного из самых известных художников в мире.

Тем более что сюжет найденной картины Игорь Грабарь узнал сразу, поскольку был хорошо знаком с историей полотна «Мадонна с вуалью» Рафаэля, написанной для римской церкви Санта-Мария дель Пополо. Эта картина сегодня хранится в Музее Конде, в 40 км севернее Парижа. Но до сих пор неясно, какая из этих «Мадонн» имеет право считаться подлинником, написанным Рафаэлем.

Так вот Грабарь заявил о том, что произведение нужно немедленно везти в Москву на реставрацию.

– Игорь Эммануилович отмечал, что если картина еще хотя бы год пролежит без вмешательства, то превратится в труху, – рассказывает «ОГ» директор Нижнетагильского музея ИЗО Марина Агеева. – Углы картины были съедены, более того, в ней поселился шашель – жучок, который очень любит дерево.

Игорь Грабарь произведение восстановил, а позже написал исследование, где выдвинул предположение, что «Тагильская мадонна» действительно могла принадлежать кисти Рафаэля. Поэтому ее официальное название звучит как «Святое семейство».

– Да, у нас нет документа, где бы было написано, что автор нашей «Мадонны» Рафаэль Санти. Но есть книга Игоря Грабаря, где он доказывает, что это действительно XVI век, и что, возможно, именно эта картина некогда хранилась в церкви Санта-Мария дель Пополо. – добавляет Марина Агеева. – Однако за 500 лет картины итальянских мастеров могли переписываться. Из исследования Грабаря следует, что в фигуре Иосифа, например, от XVI века осталась часть бороды и часть волос на голове. Остальное – записи, сделанные впоследствии. Кроме того, картина написана темперой – краской, приготовленной на яичном желтке. А вот реставрировали ее – в XVII – XIX вв. – масляными красками. И там, где масло попало на темперу, ее растворило, и эти фрагменты живописи заменились на более поздние.

Справка Рафаэль Санти создавал «Мадонну» по заказу папы Льва X. Оригинал находился в римской церкви Санта-Мария дель Пополо. Картину много копировали и гравировали, и в какой-то момент современники запутались, где же среди всех версий Рафаэль. После наполеоновских войн нить, казалось бы, была совсем утеряна, только в XIX веке нашли две архетипичные работы – в Италии и во Франции. Находка в доме Демидовых — третья потенциальная картина Рафаэля.

Демидовы искусство уважали, но и о финансах помнили

Одно из ключевых доказательств подлинности этого полотна заключается в том, что принадлежало оно знаменитому собранию династии Демидовых. Об этом же говорит хранитель итальянской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Купцова, которая в 2020 году пригласила «Тагильскую Мадонну» для участия в выставке «Линия Рафаэля», где картина экспонировалась вместе с произведениями из европейских галерей, Государственного музея ИЗО им. Пушкина и Третьяковской галереи.

– Вокруг «Тагильской Мадонны» всегда очень много разговоров, – отмечает Зоя Купцова. – Кто является автором – Рафаэль или мастерская? Мы пригласили картину на выставку, чтобы у зрителей появилась возможность посмотреть, сравнить с другими произведениями Рафаэля. Мы намеренно хотели посвятить ей больше времени, поскольку происходит она из крупного собрания – коллекции Демидовых.

К слову, в Нижнетагильском музее ИЗО также хранятся работы итальянских художников из этой коллекции – Джулио Чезаре Прокаччини и Джулио Романо.

Предметы искусства эпохи Возрождения собирал Николай Никитич Демидов, служивший российским посланником во Флоренции. В списке его коллекции было аж 13 работ на сюжет «Святого семейства» (семь из них куплены в Италии, шесть — во Франции). Две из них – кисти Рафаэля, но… не загадочная «Мадонна».

После смерти Николая Никитича собрание в Россию предстояло перевезти его сыновьям – Анатолию и Павлу. Для размещения картин в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, даже было построено специальное здание. И в полном списке произведений на первом месте значилась «Мадонна с младенцем», но только школы Рафаэля. Есть мнение, что таким образом братья намеренно хотели снизить значимость произведения, чтобы не переплачивать пошлину.

Как же картина оказалась в Нижнем Тагиле? Когда в городе построили Выйско-Никольскую церковь, которая потом долгое время являлась семейной усыпальницей Демидовых, для украшения туда отправили много полотен, в том числе и «Святое семейство».

«Вещь не копийная, а самостоятельная»

После реставрации Игоря Грабаря «Тагильская Мадонна» продолжительное время находилась в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В 1970 году XX века работу передали в Свердловскую картинную галерею. А через несколько лет, не без помощи на тот момент министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева (ребенком вместе с родителями он переехал в Нижний Тагил, отец – Серафим Мелентьев был редактором «Тагильского рабочего»), произведение отдали Нижнетагильскому музею ИЗО.

С тех пор интерес к этой картине – огромный. «Тагильскую Мадонну» приглашали на выставки от Южно-Сахалинска до Калининграда.

– Когда мы были с картиной в Калининграде, – вспоминает Марина Агеева, – «Мадонной» очень заинтересовались польские коллеги. Меня и главного хранителя нашего музея они даже возили в замок, где хотели выставлять произведение, чтобы мы посмотрели, какие там условия. Но потом что-то не сложилось.

Одна из самых значимых выставок, где побывала «Тагильская Мадонна» – «Линия Рафаэля», о которой мы упомянули выше. И перед тем как пригласить картину в Санкт-Петербург, хранитель итальянской живописи Эрмитажа и куратор готовящейся экспозиции Зоя Купцова лично приезжала в Нижний Тагил.

– Тогда мы вызывали из Екатеринбурга специалистов экспертной лаборатории, вскрыли противованднальное стекло, замерили грунт, изучили красочный слой в ультрафиолете, в инфракрасных лучах – и еще раз убедились: работа действительно начала XVI века, – рассказывает Марина Агеева. – Кроме того, просветили картину рентгеном и обнаружили в верхнем слое так называемые пенти-менти (присутствие более ранних изображений, которые были изменены и закрашены. – Прим. «ОГ»). Все это и описывал Игорь Грабарь в своей книге. Художник не сразу написал руку Мадонны в таком ракурсе. Это не стирается, а переписывается поверх. И правки видны, это говорит за то, что вещь не копийная, а самостоятельная.

Когда картину привезли в Санкт-Петербург, ее встречала в том числе реставратор темперной живописи Государственного Эрмитажа Ирина Гефдинг.

– Я работала при подготовке к выставке «Линия Рафаэля» с несколькими памятниками, реставрировала, и видно, что у «Тагильской Мадонны» красочный слой именно того времени. И по сохранности это очень близкие памятники с нашими, теми, что хранятся в Эрмитаже, – поясняет Ирина Гефдинг.

Также за подлинность говорит и подпись на вороте платья Мадонны, считает Зоя Купцова.

– У всех Мадонн, которых мы знаем как копии, есть лента, но нигде нет подписи, — подчеркивает Зоя Купцова. — И только в тагильской Мадонне есть подпись: «Рафаэль Урбинский написал». И есть дата — 1509 год». Поэтому на экспликации на нашей выставке было сказано, что «Тагильская Мадонна» приписывается Рафаэлю, – продолжает она.

Изучение «Тагильской Мадонны» еще не завершено. Чем современнее технологии, тем выше шансы на точный ответ – что же за картина досталась Нижнему Тагилу. Впрочем, даже без окончательного вердикта она привлекает большое количество любителей живописи на Урал.

Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили: Любовь ШПУРЕЙ Татьяна КОМАРОВСКАЯ Лариса ПОЛЯКОВА Победители получают билет в Нижнетагильский музей изобразительных искусств, а также памятные сувениры от «Областной газеты». Для получения приза необходимо позвонить по телефону +7 (343) 375–80–11, а затем подойти в редакцию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 349. ОТВЕТЫ 1. Официальное (или несколько) название картины «Святое семейство», «Мадонна с вуалью», «Мадонна ди Лорето», «Мадонна дель Пополо». 2. Предметы искусства эпохи Возрождения коллекционировал Николай Никитич Демидов. 3. Картину на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле в 1924 году нашел завхоз металлургического треста Иван Колеватов. 4. Художник Рафаэль оставил свою подпись на вороте платья мадонны – «RAPHAEL. URBINAS. PINGEBAT. MDIX». 5. После реставрации картина долгое время находилась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.