Художники фестиваля STENOGRAFFIA расписали "Волгу" в стиле императорского фарфора

Творцы назвали арт-объект "Политика ракурса". Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Екатеринбургская команда уличных художников Hot Singles in Your Area в рамках фестиваля STENOGRAFFIA покрыли автомобиль "Волга" 1994 года кобальтовой сеткой, что является отсылкой к узорам на сервизах Императорского фарфорового завода. В ближайшие дни машину перевезут на выставку в Москву.

Творцы назвали арт-объект "Политика ракурса". Суть в том, что плоский 2D-узор можно увидеть на автомобиле только под определенным углом.

Характерный почерк команды Hot Singles in Your Area состоит в попытках "взломать" своими работами городское пространство и использовании digital-элементов в арт-объектах.

"Этим проектом мы хотели вытолкнуть человека из автоматизма восприятия. Сначала добились ощущения, что у машины "слетели текстуры". Это само по себе является странным приемом для объекта на улице. Вторым важным для нас эффектом стала анаморфозность работы. Мы нанесли роспись так, что текстура, растянувшаяся по автомобилю, собралась в понятный геометрический паттерн. Если смотреть на машину под нужным углом, узор превратит ее из объемной в плоскую", — объясняют свою задумку авторы проекта.

Кобальтовая сетка была выбрана в качестве узора для автомобиля из-за своей жесткой геометрии, которая позволяет нарушить восприятие объема предмета. При этом художники целенаправленно "порвали" узор на левой части машины.

"Для нас важна подобная символическая деконструкция. Пусть этот паттерн появился относительно недавно, в 1944 году, он уже стал важной деталью нашего визуального и культурного кода, каноном, обросшим своей мифологией, не уступающим по своей значимости гжели и хохломе", — передает слова авторов проекта пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA.

В скором времени "Волга" отправится в Москву для участия в Конференции профессионалов авторынка, которая стартует 24 сентября на территории кластера "19/21".