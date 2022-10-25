Дни Эрмитажа стартуют в Екатеринбурге

Михаил Пиотровский на выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». Фото: Павел Ворожцов

С 26 по 30 октября в Екатеринбурге в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. В центре «Эрмитаж-Урал» и в Екатеринбургском музее изобразительных искусств будут открыты выставки, а также состоятся лекции и показы. Сегодня в Екатеринбург приехал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

— Для меня сегодня важный день — я впервые смог посетить «Эрмитаж-Урал», — рассказал Михаил Пиотровский. — Это действительно великий памятник музейному сотрудничеству, музейной истории России. Дни Эрмитажа — это тоже особая форма кооперации. Мы проводим их в разных городах, проводим мастер-классы, лектории, показываем фильмы. В течение нескольких дней в Екатеринбурге будет все то, чем занимается Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Вся атмосфера, которую все любят, перенесется к вам, сюда.

Михаил Пиотровский. Фото: Павел Ворожцов

Главными событиями станут три выставки. Так, в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) представят экспозицию «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа», которая даст посетителям возможность познакомиться с произведениями испанских мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства XIV — начала XX веков. На этой же площадке откроется выставка «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа», где можно увидеть три предмета, преподнесенные императорскому двору эмирами бухарского ханства во второй половине XIX века.

Экспозиция «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». Фото: Павел Ворожцов

Полная программа Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Воеводина, 5 представят проект «Три века белой стали. Златоустовское украшенное оружие XIX–XXI веков из музейных и частных собраний» — более ста предметов холодного украшенного оружия и история работы Златоустовской оружейной фабрики с момента ее открытия в 1815 году.

Также во время общения с журналистами Михаил Пиотровский заявил, что в год 300-летия Екатеринбурга в «Эрмитаж-Урале» буду презентованы проекты, связанные с юбилеем города. В частности, большая выставка, посвященная Екатерине I и Петру I. А также экспозиция о Петербурге и «петровских» городах.