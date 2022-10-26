Ах, Эрмитаж, ах, Эрмитаж. Какой портрет, какой пейзаж

Соглашение о стажировках подписали директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) и директор ЕМИИ Никита Корытин. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера, 26 октября, в Екатеринбурге в седьмой раз открылись Дни Эрмитажа. Главными событиями программы стали три выставки, а также лекции и мастер-классы для реставраторов.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, прибывший на открытие, то, что будет происходить в Екатеринбурге в ближайшие дни, охарактеризовал так: «Будет все, чем занимается Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Вся атмосфера, которую все любят, перенесется к вам, сюда».

Атмосферу Эрмитажа стоит «ловить» сразу на двух площадках: в «Эрмитаж – Урале», открывшемся чуть больше года назад на ул. Вайнера, 11, и в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) на ул. Воеводина, 5.

В культурно-просветительском центре представлено сразу две новые выставки. Первая, расположенная на втором этаже, презентована в формате «одного экспоната». Это «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». Экспонатов на ней, правда, три – эгрет с плюмажем, выполненный из золота и драгоценных камней, серебряное блюдо с эмалями и традиционный халат, вышитый шелком. Все три предмета были преподнесены императорскому двору эмирами бухарского ханства во второй половине XIX века.

Вторая выставка – «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» – начала свою работу в большом зале. Невероятно интересная и так редко экспонируемая в России живопись испанских мастеров представлена самыми громкими именами – Диего Веласкесом, Франсиско де Сурбараном, Игнасио Сулоагой, Мариано Фортуни. Также в Екатеринбурге выставлено больше десяти гравюр великого Франсиско Гойи из серий «Бедствия войны», «Капричос», «Тавромахия», «Диспаратес».

В ЕМИИ, в свою очередь, можно увидеть более ста предметов холодного украшенного оружия, которое изготавливалось на Златоустовской оружейной фабрике с момента ее открытия в 1815 году. Проект «Три века белой стали» объединил экспонаты из фондов нескольких российских музеев, а также из частных коллекций.

– Дни Эрмитажа – всепроникающее событие, – рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. – У нас происходят мероприятия и для профессионалов, и для простых зрителей. Например, состоится специальная серия мастер-классов для реставраторов со всего региона. Да, это событие, может, никак не изменит жизнь обычных посетителей, но оно позволит воспитать поколение профессионалов, которые в дальнейшем сохранят для нас музей. Кроме трех выставок, у нас также будет эрмитажный лекторий.

Мероприятия для реставраторов, действительно, для широкой публики роли не играют, но для музейщиков крайне важны. Перед официальным открытием даже было подписано соглашение между руководством Государственного Эрмитажа, УрФУ и ЕМИИ, благодаря которому студенты УрФУ – будущие реставраторы и хранители музейных ценностей – смогут проходить учебную практику у специалистов Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

– Очень важно, что у наших будущих специалистов будет возможность пройти стажировку у наиболее маститых хранителей музейных ценностей, – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Мы возлагаем надежды, что эти обучающие проекты с участием мастеров Эрмитажа станут еще более востребованными и знаковыми и внесут вклад в развитие музейного дела в регионе.

Добавим, что 25 октября, на торжественном открытии, Михаил Пиотровский объявил, что в год 300-летия Екатеринбурга в «Эрмитаж – Урале» будут презентованы проекты, связанные с юбилеем города. Это, в частности, большая выставка, посвященная Екатерине I и Петру I. А также экспозиция о Петербурге и «петровских» городах.

Справка В 2014 году губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским было подписано соглашение о создании на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств выставочного центра «Эрмитаж – Урал». Проект был представлен в 2015-м. В декабре 2018-го началась разработка документации и демонтажные работы в реконструируемом здании. Официально культурно-просветительский центр «Эрмитаж – Урал» открылся 1 июля 2021 года в обновленном здании на ул. Вайнера, 11, которое изначально было возведено в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина. Там находилась типография «Гранит», а в 1936 году были развернуты первые экспозиции вновь образованной Свердловской картинной галереи. В годы Великой Отечественной войны в галерее хранились эвакуированные из Ленинграда экспонаты Государственного Эрмитажа.