Михаил Пиотровский: «В войну спасали искусство, теперь искусство спасает нас»

Михаил Пиотровский в июле 1992 года постановлением Правительства России был назначен директором Государственного Эрмитажа. Фото: Павел Ворожцов

Михаил ПИОТРОВСКИЙ впервые с момента запуска посетил культурно-просветительский центр «Эрмитаж – Урал», который открылся летом 2021 года, когда в разгаре была эпидемия коронавирусной инфекции. В эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Петру КАБАНОВУ директор Государственного Эрмитажа признался – результатом он остался доволен.

«Эрмитаж – Урал» будет задавать тон по многим вещам»

– «Эрмитаж – Урал» долго запускался. Его путь был сложным – почти десять лет прошло с момента обсуждения идеи до финиша. И самый яркий момент – открытие центра – выпал на пандемию. Для музейщиков это было очень непростое время. Можно ли провести параллель с теми годами, когда из Ленинграда в Свердловск эвакуировали коллекцию Эрмитажа?..

– Мы такую параллель не проводили, но можно так сказать. Во время Великой Отечественной войны спасали искусство, а во время пандемии – искусство спасало людей. Мы это видели в Эрмитаже, когда, в частности, открыли галерею русской иконописи и, конечно, «Эрмитаж – Урал» во время разгара ковида. Даже приехать не смогли на открытие. Но это было великое событие.

Однако я бы не сказал, что этот путь был безумно сложным. Он был сложный, потому что новый. Плюс для нас это освящено памятью о войне, сохранении культуры. Очень эмоциональные вещи. Грубо говоря: музеев, которые эвакуировались, и в России, и в мире было много. Но ни один музей не сумел об этом рассказать так, как мы. У нас получилось показать эти духовные связи.

В Екатеринбурге мы организовали сложную систему, как в самом Эрмитаже, включающую еще и мемориальную часть. Для такой новаторской вещи, как «Эрмитаж – Урал», все вышло достаточно быстро и получилось удачно. То, что мы видим здесь, – прекрасное музеологическое событие. Сочетание памятника, технологий, постоянной экспозиции. Это очень современно, получилось уникальное место, отличающееся от всех. И еще созвучие с Эрмитажем в том, что тут построено новое хранилище – реставрационно-хранительский корпус. Думаю, что в Екатеринбурге «Эрмитаж – Урал» будет задавать тон по многим вещам. Поэтому мы довольны – все что хотели – сделали. И если возвращаться к параллелям, то это больше про то, как преодолевать трудности. И вещи хранить было трудно, и все это строить и открывать во время ковида тоже было трудно.

– Но, с другой стороны, весьма символично, что искусство даже в такой тяжелой ситуации нашло дорогу к зрителю. Вам не кажется, что люди сейчас тянутся к культуре больше, чем даже два-три года назад?

– Мы создаем людям условия, предлагаем им это лекарство. Но не навязываем. Я, знаете, прежде как-то с иронией относился к идее различных терапий, но на самом деле есть моменты, когда терапевтическая роль искусства становится важной. И мы должны все время это иметь в виду.

Михаил Пиотровский. Фото: Павел Ворожцов

– По поводу долгожданного реставрационно-хранительского корпуса. Вы отметили на открытии Дней Эрмитажа, что существует проблема кадров. Их мало. Реставраторы – штучный товар. Эрмитаж, как старший брат, поможет младшему на Урале?

– Мы помогаем. И часть кадров как раз выкована нами. У нас уже больше 20 лет идет проект «Эрмитажная школа реставрации» на Урале, куда наши коллеги приезжают и рассказывают о нашем опыте. Это самая важная вещь, потому что о практической реставрации в книжке не прочитаешь. Вчера мы подписали соглашение, которое позволит студентам УрФУ проходить учебную практику у специалистов Государственного Эрмитажа. И посмотрите кругом, как много молодых людей. Большинство из них помогали при создании центра «Эрмитаж – Урал». Это лучшая школа! Но важно не просто сохранять, важно как сохранять. Нынче все считают, что всё должно блестеть, быть гладеньким, без зазубрин. Можно отреставрировать так, что мало не покажется. Важно сохранять этику реставрации.

«Выставки-блокбастеры – это неправильно»

– Какое бы место вы отвели Екатеринбургскому музею изобразительных искусств и центру «Эрмитаж – Урал» среди музеев России с точки зрения уникальности коллекций, интересных проектов?

– Поймите, коллекции – это часть музея. И из этой части нужно сделать образ. Это уникальная вещь, поэтому нельзя музей делить, переносить и так далее. У Екатеринбургского музея изобразительных искусств есть свой образ. И он восходит для нас к истории с Эрмитажем. Это вошло, внедрилось в его генетику. И одновременно – это музей с активной гражданской позицией, который прекрасно развивает целый ряд направлений. Например, Каслинский чугунный павильон и изделия из металла. Павильон, помимо этого, прекрасный пример грамотной реставрации. У музея есть образ, который, может, до конца трудно описать, но он есть, он известен в России.

– Понятно, что Эрмитаж и «Эрмитаж – Урал» работают в тесной связке. Но насколько вы уральским коллегам предоставляете свободу действий?

– Никакой свободы действий! У нас в музее делается только то, что сказал директор (смеется). Я шучу, конечно. У нас просто очень четкая сфера взаимодействия. Поэтому мы никогда не говорим слова «филиал Эрмитажа». Это не филиал, у нас иная система. С одной стороны, полная свобода наших екатеринбургских коллег. «Эрмитаж – Урал» – юридическое лицо. Все построено на уральские деньги. Таково было условие, которое прописано в соглашении. Это очень важно. Потому что это делает «Эрмитаж – Урал» местной институцией. Это свое собственное развитие и своя собственная ответственность. С другой стороны, мы даем бренд и следим, чтобы все этому соответствовало. Даем выставки, содержание, даем опыт. И, конечно, мы делаем это совместно с уральскими коллегами. Тут все отработано. Все выставочные вопросы решаются вместе, но это часть большой стратегии Эрмитажа. Тут нужны тонкие настройки, чтобы никто не обижался, что его теснят. Ну и в самом центре «Эрмитаж-Урал» будет происходить своя выставочная программа. Местных художников, например. Поэтому достаточно много свободы. Но и не забываем, что мы работаем вместе.

Михаил Пиотровский. Фото: Павел Ворожцов

– На выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» вас спросили, были ли вещи, которые просили у вас, но вы их не предоставили Екатеринбургу. Вы всегда готовы идти навстречу центру «Эрмитаж – Урал» и привозить все самое интересное?

– Тут надо понимать, что мы даем не вещи. Музей – это не склад. Мы даем выставки. И под нее должна быть идея. Нельзя просто сказать: «Я хочу Леонардо да Винчи». Да Винчи никуда не поедет, особого смысла в этом нет. Леонардо да Винчи находится у нас в Эрмитаже, и люди специально приезжают на него посмотреть. А то, что мы возим, – это вещи, которые вы не увидите в Эрмитаже. Не потому, что у нас их нет в принципе, а потому, что за два-три часа, даже за два дня все не посмотреть. Здесь же эти вещи начинают рассказывать свою историю. Только здесь можно услышать их рассказ. Это же не торговля, дай то или это. Есть, конечно, у некоторых музейщиков, например, на Западе, такая манера. Есть директора, которые хотят вырвать наиболее интересные вещи, но это, в общем, неправильно. Появляются тогда «выставки-блокбастеры» и так далее. Начинаются такие вывески – «Весь Пикассо» или «Весь Вермеер». Но все равно никогда нельзя собрать всего – это иллюзия. Не бывает такого. Нужна идея, нужно развивать ее, и тогда это будет интересно.

– У Эрмитажа осталась сейчас практика вывозить выставки за рубеж?

– Конечно, осталась. Но только направление поменяется. В Европу хватит, можно не ездить. Можно ездить в Китай, в Индию. Всегда ездили в Японию. В Южную Корею. Кстати, уральская коллекция авангарда уже приезжала в Корею.

– И с большим трудом возвращалась оттуда.

– Ну что значит с большим трудом? Это немного драматизировано. На самом деле, это всегда трудно. Как я говорю: выставка – это спецоперация. Просто сейчас, когда наступили санкции, многим стало понятно, как это происходит. А это всегда было трудно. Это всегда таможня, страховка, самолеты, организация безопасности. Огромные риски. Все увидели, как это бывает, и не все захотели увидеть, как мы с этим справляемся.

– То есть как ездили, так и будете ездить?

– Сейчас надо смотреть. Всегда возить было небезопасно, а сейчас очень небезопасно. Можем некоторое время не возить или показывать по России. Более того, это шанс правильно использовать новейшие технологии. Можно через «облако» многое показывать, а потом привозить какие-то вещи. И все будут понимать, как это важно.

Досье «ОГ» Михаил ПИОТРОВСКИЙ родился в Ереване в 1944 году. Его отец, Борис Пиотровский – выдающийся археолог, директор Государственного Эрмитажа с 1964 по 1990 год. В 1967 году Михаил Пиотровский с отличием окончил Восточный факультет Ленинградского университета. В 1965–1966 годах стажировался в Каирском университете. С 1967 по 1991 год работал в Ленинградском отделении Института востоковедения, защитил кандидатскую (1973) и докторскую (1985) диссертации. В 1991 году был приглашен в Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе. В июле 1992 года постановлением Правительства России Михаил Борисович Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа. Участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии и Йемене. Является автором более 250 научных работ. Президент Союза музеев России. Академик Российской Академии наук, член президиума РАН, действительный член Российской Академии художеств. Декан Восточного факультета СПбГУ.