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27 октября 2022, 18:08

Картину ученицы Малевича, испорченную екатеринбургским охранником, показали в Москве после реставрации

Картина "Три фигуры"

Полотно восстанавливали в Третьяковской галерее. Фото: Александр Мехоношин, со страницы Ельцин Центра в соцсети "ВКонтакте"

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности после реставрации выставили картину "Три фигуры" Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича. Полотно восстанавливали в Третьяковской галерее.

Картина стала частью выставки "Мир как беспредметность", которая продлится до 19 февраля 2023 года, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, 7 декабря 2021 года на выставке в Ельцин Центре 60-летний охранник пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине. Сделал это мужчина в момент, когда в галерее не было посетителей. Эксперты оценили ущерб в 250 тысяч рублей.

За вандализм и порчу имущества в общественном месте 29 августа 2022 года мировой судья в Верх-Исетском районе Екатеринбурга приговорил Александра Васильева к 180 часам обязательных работ и принудительному лечению.

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Областная газета Свердловской области

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