Мастера, камни и «Океан»

В Екатеринбурге раздали призы конкурса «Металл, камень, идея». Гран-при присудили камнерезному триптиху «Океан» Вячеслава ЛЕОНТЬЕВА.
Конкурс «Металл, камень, идея» проводится с 1999-го при поддержке министерства культуры Свердловской области. В этом году участие приняли 222 художника из 13 регионов России. География мастеров обширна – от Востока до Запада, от Калининграда и до Хабаровска.
– Спасибо участникам, приехавшим из разных городов, нам важно поддерживать уровень конкурса благодаря вашей фантазии, критике, вашему вниманию к этому событию, – отметил заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.
Профессиональное жюри, председателем которого в этот раз стала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, отдало главный приз конкурса Вячеславу Леонтьеву из петербургской мастерской Сергея Фалькина и его триптиху «Океан». Описание ювелирного изделия дело, в общем, неблагодарное. Красоту камня словом передать невозможно. Три работы мастера – «Танец воды и света», «Сон египтянки» («Метаморфоза») и «Дзен» – отсылают зрителей к мифическим морским обитателям. Работы 2022 года филигранно выточены из агата.
В номинации «Камнерезное искусство – твердый камень» первую награду присудили нэцкэ (если кратко – миниатюрная скульптура) «Хамелеон» Эдуарда Виноградова из Санкт-Петербурга, а вторую – екатеринбуржцу Сергею Панфилову за работу «Краб», выполненную из изумрудов Черемшанского месторождения и агатов. Сергей – представитель одной из немногих ювелирных династий в Екатеринбурге, его отец – Анатолий – был обладателем Гран-при конкурса «Металл, камень, идея» в 2019 году. И тогда он тоже использовал в своей работе изумрудные кристаллы из Черемшанского месторождения.
Как отметили члены жюри, высокий в этот раз уровень показывают студенты, предоставившие свои работы на конкурс. Для студентов и учеников предусмотрены отдельные номинации, однако, Дарью Дьячук из Кунгурского филиала художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова единогласно решили перевести в основной конкурс «Камнерезное искусство. Мягкий камень» и отдать ей первое место за работу «Ефросинья». Примечательно, что обладатель нынешнего Гран-при – Вячеслав Леонтьев – в 2006 году также окончил Кунгурский филиал Строгановки.
Екатеринбургский мастер Денис Созин, в свою очередь, был отмечен первыми призами сразу в двух номинациях – «Ювелирное искусство» и «Интерьер». В первом случае Дениса наградили за колье «Чокер для моей Марты» и кольцо «Рожденная под знаком Скорпиона». Как рассказал мастер, чокер он создавал… по историям о Бароне Мюнхгаузене.
Работы представлены на большой выставке, которая с 29 октября начала свою работу в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). В этом году она, помимо прочего, также совпадает с 295-летием ювелирного дела на Урале и 30-летием самого музея. Выставка продлится до 18 декабря 2022 года. В этот период зрители смогут выбрать своего фаворита на приз зрительских симпатий.
Победители 23-го Всероссийского конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства «Металл, камень, идея».
Гран-при:
Камнерезный триптих «Океан», Вячеслав Леонтьев, Петербург, мастерская Сергея Фалькина.
Призы в номинации «Камнерезное искусство – твердый камень»:
– нэцкэ «Хамелеон» (жадеит), Эдуард Виноградов, Санкт-Петербург,
– композиция «Краб» (изумруды Черемшанского месторождения, агат), Сергей Панфилов, Екатеринбург,
– композиция «Человек с кувшином» (яшма, кахолонг, лазурит), Сергей Честюнин, Санкт-Петербург,
Призы в номинации «Мягкий камень»:
– «Ефросинья», Дарья Дьячук, Кунгурский филиал Строгановки,
– «Сова», Николай Овечкин, Кунгур,
– «Встреча», Надежда Скурихина, Кунгур.
«Ювелирное искусство»:
– колье «Чокер для моей Марты», кольцо «Рожденная под знаком Скорпиона», Денис Созин, Екатеринбург,
– кольцо «Жажда жизни», Константин Юмин, Калининград,
– кольцо «Клювик», Дмитрий Кротюк, Москва.
«Огранка»:
– «Времена года» (кварц), Владимир Силин, Екатеринбург.
«Интерьер»:
– две работы в металле Дениса Созина,
– работа Ольги Суриковой (Кунгур) из прессованной бумаги и работа в технике лиможской эмали Анастасии Отришко.
Студенты:
– камнерезная композиция «Нежность» студента 2-го курса УрФУ Игоря Трухина (две улитки, вырезанные из халцедона и черного агата),
– объемная композиция «Без названия» из камня и металла студента УГГУ Виктора Картышова,
– серия плакет Екатерины Стариковой (Санкт-Петербург, академия Штиглица).
Ученики:
– камнерезный «Ирис» в вазе Дарьи Чухланцевой (Рифей),
– чеканка Сергея Антонова (Детский Дом творчества №5, Иркутск),
– живопись по мрамору Полины Тушенцовой (Детская художественная школа, Полевской).
- Опубликовано в №201 от 01.11.2022