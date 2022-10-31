Мастера, камни и «Океан»

Триптих из агата «Океан» Вячеслава Леонтьева. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге раздали призы конкурса «Металл, камень, идея». Гран-при присудили камнерезному триптиху «Океан» Вячеслава ЛЕОНТЬЕВА.

Конкурс «Металл, камень, идея» проводится с 1999-го при поддержке министерства культуры Свердловской области. В этом году участие приняли 222 художника из 13 регионов России. География мастеров обширна – от Востока до Запада, от Калининграда и до Хабаровска.

– Спасибо участникам, приехавшим из разных городов, нам важно поддерживать уровень конкурса благодаря вашей фантазии, критике, вашему вниманию к этому событию, – отметил заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.

Профессиональное жюри, председателем которого в этот раз стала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, отдало главный приз конкурса Вячеславу Леонтьеву из петербургской мастерской Сергея Фалькина и его триптиху «Океан». Описание ювелирного изделия дело, в общем, неблагодарное. Красоту камня словом передать невозможно. Три работы мастера – «Танец воды и света», «Сон египтянки» («Метаморфоза») и «Дзен» – отсылают зрителей к мифическим морским обитателям. Работы 2022 года филигранно выточены из агата.

В номинации «Камнерезное искусство – твердый камень» первую награду присудили нэцкэ (если кратко – миниатюрная скульптура) «Хамелеон» Эдуарда Виноградова из Санкт-Петербурга, а вторую – екатеринбуржцу Сергею Панфилову за работу «Краб», выполненную из изумрудов Черемшанского месторождения и агатов. Сергей – представитель одной из немногих ювелирных династий в Екатеринбурге, его отец – Анатолий – был обладателем Гран-при конкурса «Металл, камень, идея» в 2019 году. И тогда он тоже использовал в своей работе изумрудные кристаллы из Черемшанского месторождения.

«Сова», Николай Овечкин, Кунгур. Фото: Алексей Кунилов

Как отметили члены жюри, высокий в этот раз уровень показывают студенты, предоставившие свои работы на конкурс. Для студентов и учеников предусмотрены отдельные номинации, однако, Дарью Дьячук из Кунгурского филиала художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова единогласно решили перевести в основной конкурс «Камнерезное искусство. Мягкий камень» и отдать ей первое место за работу «Ефросинья». Примечательно, что обладатель нынешнего Гран-при – Вячеслав Леонтьев – в 2006 году также окончил Кунгурский филиал Строгановки.

Екатеринбургский мастер Денис Созин, в свою очередь, был отмечен первыми призами сразу в двух номинациях – «Ювелирное искусство» и «Интерьер». В первом случае Дениса наградили за колье «Чокер для моей Марты» и кольцо «Рожденная под знаком Скорпиона». Как рассказал мастер, чокер он создавал… по историям о Бароне Мюнхгаузене.

Колье «Чокер для моей Марты». Фото: Алексей Кунилов

Работы представлены на большой выставке, которая с 29 октября начала свою работу в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). В этом году она, помимо прочего, также совпадает с 295-летием ювелирного дела на Урале и 30-летием самого музея. Выставка продлится до 18 декабря 2022 года. В этот период зрители смогут выбрать своего фаворита на приз зрительских симпатий.

Фото: Алексей Кунилов

Победители 23-го Всероссийского конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства «Металл, камень, идея». Гран-при: Камнерезный триптих «Океан», Вячеслав Леонтьев, Петербург, мастерская Сергея Фалькина. Призы в номинации «Камнерезное искусство – твердый камень»: – нэцкэ «Хамелеон» (жадеит), Эдуард Виноградов, Санкт-Петербург, – композиция «Краб» (изумруды Черемшанского месторождения, агат), Сергей Панфилов, Екатеринбург, – композиция «Человек с кувшином» (яшма, кахолонг, лазурит), Сергей Честюнин, Санкт-Петербург, Призы в номинации «Мягкий камень»: – «Ефросинья», Дарья Дьячук, Кунгурский филиал Строгановки, – «Сова», Николай Овечкин, Кунгур, – «Встреча», Надежда Скурихина, Кунгур. «Ювелирное искусство»: – колье «Чокер для моей Марты», кольцо «Рожденная под знаком Скорпиона», Денис Созин, Екатеринбург, – кольцо «Жажда жизни», Константин Юмин, Калининград, – кольцо «Клювик», Дмитрий Кротюк, Москва. «Огранка»: – «Времена года» (кварц), Владимир Силин, Екатеринбург. «Интерьер»: – две работы в металле Дениса Созина, – работа Ольги Суриковой (Кунгур) из прессованной бумаги и работа в технике лиможской эмали Анастасии Отришко. Студенты: – камнерезная композиция «Нежность» студента 2-го курса УрФУ Игоря Трухина (две улитки, вырезанные из халцедона и черного агата), – объемная композиция «Без названия» из камня и металла студента УГГУ Виктора Картышова, – серия плакет Екатерины Стариковой (Санкт-Петербург, академия Штиглица). Ученики: – камнерезный «Ирис» в вазе Дарьи Чухланцевой (Рифей), – чеканка Сергея Антонова (Детский Дом творчества №5, Иркутск), – живопись по мрамору Полины Тушенцовой (Детская художественная школа, Полевской).