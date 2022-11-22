Екатеринбургский проект "Ожившие картины" посетили 10 тысяч человек

Проект реализован в рамках президентского гранта. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина смогли оценить жители пяти российских городов. Помимо Екатеринбурга показы проходили в Челябинске, Кургане, Березовском и Нижнем Тагиле.

С помощью специального 3D-оборудования 48 полотен известных русских художников — Аполлинария Васнецова, Константина Коровина, Василия Кандинского и Ивана Шишкина — транслировались в видеоформате на экран и стены концертзалов. Показ сопровождался музыкой и рассказом лектора-искусствоведа.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики Свердловской области, многие из использованных в работе картин написаны широкими мазками. Для их перевода в цифру пришлось скрупулезно и четко детализировать полотна, прорисовывая мелкие нюансы и добавляя новые.

"С одной стороны нам хотелось разнообразить зрительскую аудиторию, с другой — реализовать накопленные идеи и с третьей — связать проект с народным искусством и нашими профессиональными коллективами", — поделилась впечатлениями от работы над проектом директор Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина Марина Боровкова.

Отметим, проект реализован в рамках гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.