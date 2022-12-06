Екатеринбургский музей ИЗО пополнил коллекцию западноевропейского искусства

Одна из приобретенных картин - Дезире Томассен, "Осенний Пейзаж" (1858-1933). Предоставлено ЕМИИ

Речь о нескольких десятках произведений из частного собрания наследников известного уральского коллекционера и арт-дилера Александра Алексина, который ушел из жизни в 2021 году. Работы включат в постоянную экспозицию западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал», обновление которой запланировано на весну 2023 года.

Как отмечают в ЕМИИ, пополнение музейного собрания произведениями западноевропейских мастеров – весьма амбициозная и крайне сложная задача, поскольку такая возможность выпадает очень редко. В настоящее время сотрудники музея обрабатывают новые поступления.

Всего в состав закупки вошел 51 предмет западноевропейского искусства. Из них в раздел изобразительного искусства поступило почти три десятка работ: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Это работы художников и скульпторов, чье творчество было связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными центрами Европы.

Самая ранняя работа – «Подношение даров» – относится к XVII столетию и принадлежит кисти неизвестного автора, предположительно, голландской или немецкой школы. Значительная же часть поступивших произведений относится к середине – второй половине XIX века. Это, к примеру, картина «У монстранции (У реликвария)» Карла Гербстхоффера, а также «Романтический пейзаж» и «Буря» неизвестных авторов.

«У монстранции (У реликвария)», Карл Гербстхоффер, 1853 год. Фото: Предоставлено ЕМИИ

"Романтический пейзаж", неизвестный художник, 1853 год. Фото: Предоставлено ЕМИИ

Кроме того, ЕМИИ расширил хронологические рамки коллекции европейского искусства за счет предметов конца XIX века и работ первой трети ХХ столетия, ранее не представленной в собрании. Это «Осенний пейзаж» Дезире Томассена, «Зимний пейзаж с рекой» Макса Кларенбаха, «Лето. В парке» Августа Бёхера, «Натюрморт с яблоками, грушами и виноградом» неизвестного художника.

В раздел европейской скульптуры музея приобретены предметы кабинетной бронзы. Скульптурные композиции выполнены в разных жанрах: анималистическом, бытовом, аллегорическом. Они были отлиты по моделям французских скульпторов Жана-Луи Грегуара и Жоржа Гарде, австрийского скульптора Карла Воллека, берлинского скульптора Генриха Сплита и других.

Коллекцию фарфора Екатеринбургского музея ИЗО пополнили 10 произведений, выполненных на западноевропейских предприятиях в XIX–XX веках и 5 произведений, которые представляют стеклодельное производство Франции и Германии на рубеже XIX–XX веков. Одним из самых ранних в комплексе приобретенных произведений является скульптурная группа «Хорошая мать» – первый в коллекции музея образец мелкой фарфоровой пластики, созданный на Венской Императорской мануфактуре в 1802 году.