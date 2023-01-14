От «Чоткар Патыра» до шедевров Каслинского павильона

Первая работа Льва Урванцева – храм Александра Невского

В четвертом выпуске нашей конкурсной рубрики «Арт и Факты» мы писали об одном из самых известных экспонатов свердловских музеев – Каслинском чугунном павильоне, а также о скульптуре «Россия» художника Николая ЛАВЕРЕЦКОГО, из-за которой, якобы, павильон отказались продавать французскому президенту. После публикации материала в редакцию обратился наш читатель – Лев УРВАНЦЕВ из деревни Большая Тавра (Красноуфимский ГО), у которого дома, как оказалось, была своя собственная скульптура «Россия».

Только сделана эта скульптура не в Каслях и не из чугуна. «Россию» вырезал из дерева сам Лев Урванцев. Льву Яковлевичу 82 года, резьба по дереву его хобби, которым он начал заниматься в юности.

– Еще до армии, когда мне было 16–17 лет, я работал при колхозе пастухом – пас коров. И чтобы чем-то целый день заниматься, брал с собой перочинный ножик и что-нибудь вырезал из дерева. Сразу после армии свободного времени тоже было достаточно, и я снова взялся за резец, – рассказывает Лев Урванцев. – Потом всю жизнь работал трактористом в родной деревне, но о хобби никогда не забывал. Если был какой-то простой, перерыв – всегда что-то вырезал. И дома также.

Первой большой работой Льва Яковлевича стала копия красноуфимского храма Александра Невского, или как его еще называют – Красная церковь. Над ней художник-самоучка работал долгих пять лет. Некоторые детали, в том числе купола, точил на станке, остальное вырезал вручную. Лев Урванцев вспоминает, что в то время всегда брал с собой фрагменты своей работы, куда бы ни шел. И как только появлялась свободная минутка, доделывал.

А скульптуру «Россия» он задумал, когда учился в Свердловске.

– Музеи – первое, что мне было нужно в любом городе. Это сейчас молодежи частенько интереснее выпить, а мы куда бы ни приезжали – первым делом бежали в музей, – говорит Лев Яковлевич. – Каслинский павильон тогда еще находился в здании на Вайнера. С одной стороны от него стояла скульптура «Мефистофель», а с другой – «Россия». Мне она очень понравилась, поэтому решил попробовать сделать копию. Изделия я обычно фотографировал, а также находил брошюрки, книжки – по ним старался воспроизвести скульптуру.

Скульптура «Россия» – копия Льва Урванцева с работы, которую и сейчас можно увидеть в экспозиции Каслинского павильона Екатеринбургского музея ИЗО. Фото: предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем

Лев Яковлевич рассказывает, что никогда не продавал свои работы (хотя, уверены, желающих было немало). Объясняет это тем, что он – человек советского склада, поэтому коммерческая жилка отсутствует. А вот подарки – другое дело. Кстати, любовь к музеям у Льва Урванцева оказалась взаимной – теперь уже его скульптуры хранятся в музейных коллекциях, причем не одного города. Если сотрудники музеев просят – Лев Яковлевич не скупится, дарит.

Например, три его произведения находятся в Красноуфимском краеведческом музее.

– Мы с Львом Яковлевичем дружим, сотрудничаем давно, – рассказывает «ОГ» директор музея Любовь Лаврова. – Несколько работ, после ярмарок, он подарил нам на хранение. Это как раз скульптура «Россия», храм Александра Невского и копия композиции Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Естественно, мы их периодически выставляем – на экспозициях декоративно-прикладного искусства. Лев Урванцев – один из тех умельцев, который не просто талантливо переносит на дерево, копирует какие-то знаменитые архитектурные и скульптурные памятники, а перед этим тщательно изучает их историю, технологию создания.

Лев Урванцев, как почти все резчики по дереву, предпочитает липу. Он поясняет, что это самый подходящий материал, так как со временем липа не меняет форму и не трескается, а еще это мягкое дерево, податливое, поэтому с ней легче работать.

По национальности Лев Урванцев – мариец, и одна из его работ находится в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева, в Йошкар-Оле. Это скульптура «Афродита». А произведение, созданное как раз по мотивам марийской мифологии, автор передал школьному музею в родной Большой Тавре.

– В этой школе учились мои дети, сейчас учатся мои внуки. И я подумал, почему бы не принести свои изделия в их музей, – поясняет Лев Яковлевич. – Это работы «Родина-мать», «Воин-освободитель» и герой марийского эпоса «Чоткар Патыр». По легенде, когда на наш народ напали враги, Чоткар Патыр их одолел. Надеюсь, что посмотрев на эту скульптуру, дети заинтересуются нашей культурой, а может быть кто-то даже попробует себя в резьбе по дереву. Мне бы этого очень хотелось, чтобы промысел не угас.

Лев Урванцев с героем марийского эпоса Чоткар Патыром. Фото: из архива Льва Урванцева.

Выпуск рубрики «Арт и Факты» о Каслинском чугунном павильоне.