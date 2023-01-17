"Эрмитаж-Урал" представит знаменитую серию работ Франсиско Гойи "Капричос"

Автопортрет испанского художника Франсиско Гойя. Фото: сектор по связям с общественностью Екатеринбургского музея изобразительных искусств

17 гравюр знаменитого испанского художника XVIII века Франсиско Гойи из серии "Капричос" с сегодняшнего дня смогут увидеть жители и гости Екатеринбурга. Работы представят в Центре "Эрмитаж-Урал", рассказали в учреждении.

Серию гравюр "Капричос" Франсиско Гойя создал в 1799 году. На выставке будет представлен автопортрет художника и 16 листов графических произведений. В них переплетается реальный и вымышленный мир.

Фото: сектор по связям с общественностью Екатеринбургского музея изобразительных искусств

"В "Капричос" Гойя говорил об Испании, предрассудках и невежестве, пронизывающих все слои общества, тирании, духовном и социальном гнете, роковых последствиях "сна разума", грозящих катастрофой. Стихия зла, анализируемая художником, показана им не сквозь призму традиционной коллизии положительного и негативного начала", — комментируют серию "Капричос" в секторе по связям с общественностью Екатеринбургского музея изобразительных искусств, в состав которого включен Центр "Эрмитаж-Урал".

Фото: сектор по связям с общественностью Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Коллекция гравюр Франсиско Гойи была собрана в Эрмитаже в ХХ веке. В нее вошли все знаменитые графические циклы испанского художника. Серия "Капричос" будет экспонироваться в Центре "Эрмитаж-Урал" до 26 марта.

Напомним, Центр "Эрмитаж-Урал" включен в проект "Пушкинская карта", с которой работают 390 учреждений культуры Свердловской области.