Монументальный и камерный Леонид Ваврженчик

«Августовские дожди» из серии «Берег», 1989 год. Бумага, линогравюра цветная. Работа Леонида Ваврженчика

В Екатеринбурге, в Доме Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) открылась выставка графика, живописца, монументалиста Леонида ВАВРЖЕНЧИКА. Это нижнетагильский художник, которому в прошлом году исполнилось 80 лет. К сожалению, в том же году мастера не стало, но у свердловских зрителей есть возможность увидеть лучшие его произведения. Экспозиция организована благодаря стипендии министерства культуры Свердловской области.

Долгая дорога мастера

Яркий творческий путь Леонида Ваврженчика начался в 70-е годы. Он был первым автором в Нижнем Тагиле, который начал работать в технике офорта, и, как отмечают искусствоведы, до сих пор превзойти его из местных коллег так никто и не смог. А прославила художника графическая серия «Нижнетагильский металлургический», посвященная людям, работавшим на комбинате. Удивительно, но тему труда, промышленности ему удалось подать свежо, динамично, а главное – эмоционально. Примерно в этой же стилистике сделан цикл «Шестьдесят пятая параллель», созданный на основе встреч в путешествии по Северу. Здесь и величие природы, и вновь трудовой подвиг – героями произведений стали в том числе сотрудники Надымгазпрома.

Организацией выставки занимался сын Леонида Ваврженчика – тоже график, живописец Елисей Воврженчик.

– Леонид Казимирович является представителем того поколения, когда художник был очень важной фигурой в социальной жизни общества, это давало ему большие возможности выполнять серьезные проекты. Но при этом и накладывало ответственность за разговор со своим зрителем, за то, чтобы быть ему понятным, – отметил Елисей Воврженчик.

Несмотря на высокое художественное мастерство и непростые темы, которые выбирал в своем творчестве Леонид Казимирович, он всегда был и остается понятен, близок зрителю. Особенно это касается серий графики, где раскрывается он сам – вспоминает свое детство, юность. И пожалуй, самые трогательные из циклов – это «Берег» и «Дорога к деду». Последний наиболее широко представлен в экспозиции – это офорты «Марево», «Веселая тачанка», «Дедушкины часы» и другие. Дед Леонида – Андрей Ваврженчик в числе других поляков был после войны депортирован из Украины в село Константиновку в северной части Казахстана. Именно те места вспоминал и воспевал в своих офортах художник.

Фото: Наталья Шадрина

Кстати, в Нижний Тагил Леонид Ваврженчик приехал по настоянию своего преподавателя Франца Оржеховского, который и сам был выпускником художественно-графического факультета Нижнетагильского педагогического института, и ученику советовал идти этим же путем. А сейчас Леонид Ваврженчик – один из знаковых художников города и региона.

– На выставке в Екатеринбурге представлена лишь небольшая часть работ Леонида Казимировича, – говорит Марина Агеева, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств. – К юбилею художника – 18 мая 2022 года – мы у себя открыли выставку на три зала. И как раз несколько произведений из той экспозиции можно увидеть и здесь. Леонид Ваврженчик очень многогранен. Он занимался не только графикой, гравюрой, из-под его руки выходили и живописные работы. Лично я ценю его замечательные акварели, они особенно проникновенны.

Акварели на открывшейся выставке тоже представлены. Это этюды из пленэрных поездок по Уралу и Байкалу. К слову, художник вообще много путешествовал, в том числе ему довелось совершить не одну командировку на творческие дачи – в Палангу (Литва) и на знаменитую «Челюскинскую» в Подмосковье. Более того, его выставки проходили и в ГДР, в Болгарии, Венгрии.

От «Сказок Пушкина» до легенд спорта

Но многие знают Леонида Ваврженчика именно как монументалиста. В 1970-е он работал над росписью медицинского техникума в Нижнем Тагиле, в 1980-е создал роспись «Сказки Пушкина» на Нижнетагильском железнодорожном вокзале. В начале 2000-х был ответственным за создание портретов военачальников для Академии Генерального штаба в Москве, примерно в это же время он занимался монументальной росписью железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

– У меня был интересный случай, связанный с этими монументальными работами, – вспоминает Александр Емельянов, директор Свердловского областного краеведческого музея. – Лет 10–12 назад мы встречали на вокзале чешскую делегацию. Так вот один коллега из Чехии, увидев эти монументальные полотна, очень захотел их сфотографировать. Увы, сотрудник полиции это заметил, не разрешил (улыбается). А сегодня бы мы этого человека пригласили на прекрасную выставку, где он бы мог внимательно рассмотреть эскизы тех работ. Еще я бы хотел отметить, что эта экспозиция – отличный подарок к грядущему юбилею Екатеринбурга. Те, кто занимаются изобразительным искусством, графикой прекрасно знают имя Леонида Ваврженчика. Но в широких кругах он не так хорошо известен, что считаю большим упущением. Поэтому с удовольствием приглашаю всех к нам на эту выставку, возможно, кто-то откроет для себя этого замечательного мастера.

Монументальная роспись Леонида Ваврженчика на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Сюжет "Спорт". Фото: Наталья Шадрина

Действительно, часть экспозиции посвящена эскизам монументальной росписи железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Леонид Ваврженчик создал сюжеты «Черепановы» и «Спорт». На вернисаж пришел его коллега – Леонард Гусев, который вместе с Леонидом Казимировичем работал над этим проектом. Леонарду Александровичу 94 года, но он не мог не посетить открытие, а гостям выставки посчастливилось услышать историю создания знаменитых полотен.

– До 2000 года, когда мы приступили к росписи зала ожидания нашего вокзала, я Леонида Казимировича лично не знал, – рассказывает Леонард Гусев. – Более того, как руководитель проекта приглашал сотрудничать тоже нижнетагильских художников Зудова и Кузнецова. Они не смогли, а вместо себя выдвинули Леонида Ваврженчика. Он на тот момент уже был очень опытным человеком в монументальном искусстве. Всего мы должны были сделать 12 картин, чтобы отразить самые значимые события для области – от Ермака до новейшего времени. И он тут же выбрал сюжет, посвященный заводу Черепановых. Я удивился, а оказалось, что окна его мастерской в Нижнем Тагиле как раз выходили на Высокогорский комбинат. Он очень быстро сделал эскиз, и совет его практически сразу принял. А вторым сюжетом Леонид Казимирович взял «Спорт». На тот момент волейбольная «Уралочка» была на высоте, поэтому команда появилась на полотне, вместе с Николаем Карполем, конечно же. Справа с портретным сходством он изобразил наших олимпийских чемпионов, а слева – Николая Дуракова – легенду хоккея с мячом. Когда пришел экспертный совет во главе с начальником Свердловской железной дороги Борисом Колесниковым, они долго смотрели, изучали, а потом Борис Иванович говорит: «Так это ж Коля!» Узнал Дуракова. Работу приняли (улыбается) все остались довольны.

Монументальная роспись на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Сюжет «Черепановы»

Леонард Гусев посетовал, что во время последней реконструкции вокзала роспись почему-то реставрировать не стали, и будет очень жаль, если она окажется утеряна. Но увидеть эти работы можно по сей день. Думаем, наши читатели даже в спешке, находясь на вокзале, поднимут голову и на несколько минут задержатся на этих монументальных полотнах. Ну а для более внимательного изучения – добро пожаловать на выставку «Берега памяти». Она будет открыта до 26 февраля.

Экспозицию можно посетить по Пушкинской карте.